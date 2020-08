15:30 Uhr

Ur-Ur-Oma aus Bachhagel

Plus In den Familien Uffelmann und Boner in Bachhagel leben aktuell fünf Generationen.

Von Andreas Schopf

Es war der 1. Juli, als die kleine Mia Boner zur Welt kam. Ein freudiges Ereignis für die Eltern Julia und Lukas Boner – und etwas ganz besonderes für die Familien Uffelmann und Boner aus Bachhagel. Mit der Geburt von Mia leben derzeit fünf Generationen der Familie. Die 89-jährige Dora Uffelmann ist somit Ur-Ur-Oma geworden.

Auf dem Bild trägt sie stolz die neugeborene Mia. Und auch bei den weiteren Generationen ist die Freude groß. Uroma Irmgard Uffelmann ist 68 Jahre alt, Oma Astrid Boner 50 Jahre. Sie wohnen schon immer im Bachhageler Ortsteil Oberbechingen – mit Mann, Onkel und Großonkel.

Die Familie aus Bachhagel ist sehr Familienverbunden

Mama Julia Boner stammt aus Hausen, ist 25 Jahre alt und wohnt mit ihrem Mann Lukas Boner in Bonstetten (Landkreis Augsburg). „Wir sind sehr familienverbunden und legen großen Wert auf den Zusammenhalt“, sagt Dietmar Boner. Ur-Ur-Oma Dora Uffelmann sei nach dem Krieg zunächst nach Landshausen gekommen.

Später zog sie mit ihrem Mann Heinz Uffelmann in Bachhagel zusammen – er sollte ein landkreisweit bekannter SPD-Politiker werden. Er starb 2016 kurz nach seinem 90. Geburtstag. Umso größer war die Freude bei Dora Uffelmann über den neuerlichen Nachwuchs. Aufgrund der Corona-Bestimmungen konnte sie bei der Geburt von Mia nicht dabei sein.

„Es war ihr aber sehr wichtig, die Kleine zu sehen“, betont Dietmar Boner. „Das war ein ganz großer Höhepunkt für sie.“ Wie schafft man es als Familie überhaupt, mit fünf Generationen gleichzeitig zu leben? „Man braucht junge Eltern“, sagt Boner und lacht.

