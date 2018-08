vor 58 Min.

Urlaub bei den Marinesoldaten

Kinder erkunden Fehmarn, Eckernförde und U-Boote. Dillingens Oberbürgermeister schaut ebenfalls vorbei.

Anlässlich des 20. Jubiläums der Patenschaft mit dem Ausbildungszentrum Uboote (AZU) besuchte Oberbürgermeister Frank Kunz gemeinsam mit Städtepartnerschaftsreferent Josef Eder und Bundeswehr-Referent Thomas Demel Eckernförde. Im Namen der Stadt dankte er stellvertretend für alle Marinesoldaten dem Leiter des AZU, Fregattenkapitän Manfred Grabienski, für die in zwei Jahrzehnten gewachsene, lebendige Freundschaft zwischen Dillingen und den U-Boot-Fahrern.

Seit Beginn der Patenschaft haben sich durch zahlreiche Besuche viele Freundschaften entwickelt. Häufig sieht man seither in Dillingen auch die Marinesoldaten in ihren auffälligen Uniformen – so wie beispielsweise beim Dillinger Christkindlesmarkt. 2017 konnten die „Patenkinder“ vom AZU durch den Ausschank des berühmt-berüchtigten „Küsten-Glühweins“ einen Erlös von 6100 Euro erzielen.

Mit der Summe wurde zum wiederholten Male der Dillinger Kinderschutzbund bedacht, der hiermit auch in diesem Sommer wieder einen Ausflug von Dillinger Kindern an die Ostsee ermöglichte. Oberbürgermeister Kunz und seine Mitreisenden machten sich Anfang August persönlich ein Bild von dem tollen Programm, das die Marinesoldaten für die Buben und Mädchen sowie ihre Betreuer organisiert haben.

Kunz: Toll, dass das aus der Partnerschaft entstanden ist

Bei einem gemeinsamen abendlichen Grillen in der Marineküstenstation Marienleuchte auf der Insel Fehmarn berichteten die Kinder von ihren Erlebnissen. Kunz war begeistert: „Es ist einfach toll zu sehen, dass aus der Patenschaft mit dem AZU heraus auch so eine einzigartige Aktion wie diese Ferienreise für Kinder entstanden ist. Das ist nur deswegen möglich, weil sich von Beginn an Menschen mit viel Zeit und Herzblut für diese Freundschaft stark gemacht haben.“

Als Ausdruck des Danks und der Anerkennung wurden im Rahmen der WIR 2018 Fregattenkapitän Arndt Henatsch und Oberstabsbootsmann Wolfgang Göritz mit der Verdienstplakette für ihren unermüdlichen Einsatz für die Patenschaft geehrt. Zwölf Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren genossen dieses Jahr die Ferienfreizeit in Norddeutschland. Oberstabsbootsmann Göritz hatte mit seinen Soldaten ein umfangreiches interessantes Programm zusammengestellt. Die Vorbereitung und Betreuung (Miriam Kehrle und Michael Neher) der Kinder organisierte der Kreisverband Dillingen des Deutschen Kinderschutzbundes.

Besuch im Meereszentrum

Mit dem Zug fuhr die Gruppe zunächst auf die Insel Fehmarn. Am ersten Tag besuchten die Kinder das Meereszentrum und hatten nachmittags bei perfektem Wetter die Möglichkeit, am Südstrand baden zu gehen, wo ein Wasserpark für besonderen Spaß und Aktion sorgte. In den weiteren Tagen standen folgende Punkte auf dem Plan: Besichtigung des Schutzbunkers, Soccergolf und Galileo Wissenswelt. Nach der Hälfte der Woche bezogen die Kinder ihr Quartier in Eckernförde. Dort wurde unter anderem das modernste, konventionelle U-Boot der Welt besichtigt. Viel Spaß machten auch das Kartracing und der Besuch des Hansa-Parks. Neu im Programm war der Besuch der Seehundaufzuchtstation in Friedrichskoog an der Nordsee.

Für das leibliche Wohl der Kinder war bestens gesorgt, die Soldaten servierten Grillgut, Currywurst, Pizza und andere Köstlichkeiten. In der wenigen „Freizeit“ boten die Soldaten den Kindern Gesellschaftsspiele, eine Wii-Konsole, Fußball, Billard, Kicker und Knotenkunde an. Nach sieben Tagen kamen die Kinder wieder glücklich in Dillingen an und wurden freudig von ihren Angehörigen begrüßt. (pm)

Im Internet: www.kinderschutzbund-dillingen.de

Lesen Sie auch: So hitzig wird das soziale Pflichtjahr bei uns diskutiert

Themen Folgen