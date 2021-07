Dischingen

vor 33 Min.

Gibt es bald einen Campingplatz am Härtsfeldsee in Dischingen?

Plus Zwei Investoren wollen in dem Dischinger Naherholungsgebiet 150 Stellplätze für Wohnwagen und Zelte mit der umfassenden dazugehörigen Infrastruktur einrichten. So konkret sind die Pläne.

Von Jens Eber

Ein Campingplatz mit 150 Stellplätzen direkt am Härtsfeldsee – das ist der Plan, den Ralf Eberhardt und Johannes Ganzenmüller in diesen Tagen im Dischinger Gemeinderat vorgestellt haben. Offensichtlich hatte das Projekt „Seecamping Härtsfeld“ bereits die Runde gemacht, denn rund zwei Dutzend Besucher in der Egauhalle waren vor allem an diesem Tagesordnungspunkt interessiert.

