„Urlaub vom Ehebett“

Eine Komödie im Theater Kicklingen

Nach einjähriger Schaffenspause ist die Theaterbühne Kicklingen wieder voll in den Proben. Aufgeführt wird diese Saison unter der Regie von Konrad Lachenmayr das Lustspiel „Urlaub vom Ehebett“ in drei Akten. Insgesamt achtmal ist das Stück im Schützenheim Kicklingen zu sehen. Begonnen wird am 3. Januar 2020, 14 Uhr mit der Kinder- und Seniorenvorstellung. Die erste Abendvorstellung kommt am 4. Januar, 19.15 Uhr zur Aufführung. Der Kartenvorverkauf ist am Sonntag von 10-12 Uhr im Schützenheim Kicklingen. Weitere Karten gibt es ab 9.Dezember bei Sandra Gütinger von Mo. - Fr. von 17.30 bis 19 Uhr unter Telefon: 09074/4244837 oder an der Abendkasse. (pm)

Sonntag, 5. Januar, 13.30 Uhr und 19.15 Uhr, Montag, 6. Januar 18 Uhr , Freitag, 10. und Samstag, 11. Januar jeweils 19.15 Uhr, Sonntag, 12. Januar 18 Uhr.