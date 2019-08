vor 10 Min.

Urlaubszeit: Wohin mit dem Hund?

Nimmt man das Haustier mit in den Urlaub oder soll es doch lieber sicher in der Heimat untergebracht sein?

Die Sonne scheint, es ist heiß, also ab in den Süden. Tipps von der Kreisjägervereinigung Dillingen

Wer sein Haustier nicht mit in den Urlaub nehmen will oder kann, muss sich rechtzeitig um eine Bleibe für sein Tier kümmern. Oft spielen sich zur Reisezeit jedes Jahr wieder Dramen ab: Hunde und Katzen, Kleintiere und sogar Vögel werden zurückgelassen oder einfach an der Straße oder im Wald ausgesetzt. Viele von den ausgesetzten Tieren werden überfahren oder streifen orientierungslos herum und fressen – weil sie nichts anderes haben – kleine Hasen, Kitze, Singvögel oder andere kleine Wildtiere.

Doch man kann seine Vierbeiner auch in einer Tierpension während der Ferien unterbringen.

Die Kreisjägervereinigung Dillingen bittet laut Pressemitteilung alle Haustierhalter, sich rechtzeitig um die Unterbringung ihrer Vierbeiner zu kümmern. Oft halten die öffentlichen Tierheime Pensionsplätze bereit. Auch private Tierpensionen bieten Möglichkeiten, das Haustier für ein paar Tage oder Wochen unterzubringen.

Und sicher haben viele Tierbesitzer auch Freunde oder Verwandte, die sich für die begrenzte Zeit um den Hausgefährten kümmern. Auf der Homepage des Deutschen Tierschutzbundes unter www.tierschutzbund.de können die Besitzer, laut dem Bayerischen Jagdverband, Tierheime und Pensionen für die Urlaubszeit finden. Auch für lange Flüge gibt es eine Lösung. Der Jagdverband rät, zuvor gut zu planen, weil man sich letztendlich viel Ärger sparen wird. Lange Flüge, bei denen der Hund stundenlang im Frachtraum verbringen muss, ist keinem Vierbeiner zuzumuten. Wichtig ist, im Vorhinein zu klären, ob der Hund ins Hotel, ins Ferienhaus oder auf den Campingplatz auch wirklich mitgebracht werden darf. Auch nicht an jedem Strand sind Hunde erlaubt, vielerorts in den Feriengebieten gibt es auch Hundestrände. Wer den Hund mit auf die Reise nimmt, muss sich rechtzeitig um den notwendigen Impfschutz für das jeweilige Land kümmern. Helmut Jaumann, Vorsitzender der Kreisjägervereinigung Dillingen: „Für Reisen innerhalb der EU muss der Hund gechippt sein. Wenn Sie sichergehen wollen, sollten Sie ihn auch im Haustierregister Findefix registrieren. Außerdem braucht er einen EU-Heimtierausweis und eine gültige Tollwutimpfung. In anderen Ländern kann es weitere Auflagen geben. Zu empfehlen ist auch ein Parasitenschutz, um Krankheiten vorzubeugen, vor allem bei Reisen in südliche und südöstliche Länder. Hierzu sollte man sich im Vorfeld beim Tierarzt beraten lassen.“ (pm)

