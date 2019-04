Vandalismus: Das ist traurig und beschämend

Die beiden Fälle von Vandalismus in Gundelfingen und Bachhagel sind besonders ärgerlich. Man muss sich Gedanken machen, wie es zu solchen Taten kommt.

Die aktuellen Fälle von Vandalismus in der Region sind besonders ärgerlich. Das Holzschiff in Gundelfingen ist das Ergebnis von viel ehrenamtlicher Arbeit. So wie es aussieht, wurde dieses Engagement zum Wohle der Stadtgemeinschaft mit einer dummen Aktion zunichtegemacht (lesen Sie hier mehr dazu). Auch der Barfußpfad in Bachhagel ist ein Gewinn für die Bevölkerung. Dass Vandalen dort nun schon zum zweiten Mal wüteten, ist traurig und beschämend. Es bleibt zu hoffen, dass die Täter geschnappt werden – allein, um ein Signal zu setzen.

Jugendliche brauchen Orte für sich

In der Folge muss man sich Gedanken machen, wie es zu solchen Taten kommt. Gerade Jugendliche brauchen Orte, an denen sie sich aufhalten und entfalten können. Ein Mehrgenerationenpark, wie ihn Gundelfingen plant, könnte der richtige Ansatz sein.

Hintergründe dazu finden Sie hier: Wut auf Vandalen: So reagieren Gundelfingen und Bachhagel

Themen Folgen