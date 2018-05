vor 38 Min.

Vater mit Waffe beschäftigt die Polizei

Ein Mann steigt mit einer Waffe in sein Auto. Doch es stellt sich alles als harmlos heraus.

Eine vermeintliche Waffe hat die Dillinger Polizei beschäftigt. Am Sonntag gegen 13.40 Uhr ging nach Angaben der Polizei eine Mitteilung ein, wonach ein Mann in der Kapuzinerstraße in sein Auto eingestiegen ist und hierbei angeblich eine Schusswaffe in der Hand hielt.

Das betreffende Auto konnte von einer Streife in der Donaustraße kontrolliert werden. Bei der vermeintlichen Schusswaffe handelte es sich um eine Spielzeugpistole, welche der 25-Jährige seinem Sohn zurückbringen wollte. (pol)