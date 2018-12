04:01 Uhr

Veranstaltungen und Training: Hallen-Not in Lauingen

Wegen einer betrieblichen Weihnachtsfeier in der Stadthalle fällt dort Sport aus. Ein Stadtrat kritisiert das. Das eigentliche Problem sei aber etwas anderes.

Von Jakob Stadler

Die Lauinger Stadthalle ist begehrt. Einerseits ist sie ein Ort, in dem Vereine trainieren können, auch Schulsport findet dort statt. Andererseits ist die Stadthalle ein beliebter Veranstaltungsort. Mit einer Kapazität von 1080 Menschen bietet sie Raum für Events, die anderswo im Landkreis nicht möglich wären. Vor der Bürgermeisterwahl fand dort etwa die Podiumsdiskussion unserer Zeitung statt. Die Halle war voll, anderorts hätten so viele Besucher keinen Platz gehabt.

Auch am Freitag fand dort eine Veranstaltung statt. Die Faschingsgesellschaft Laudonia, die für Events in der Stadthalle zuständig ist, hatte auf Facebook die Fotos des dekorierten Saals geteilt. Die Laudonia hatte die Weihnachtsfeier der Firma Röhm organisiert. Wie Anne Mackh von Röhm mitteilt, gibt es diese Weihnachtsfeier seit vergangenem Jahr. Röhm wurde 2017 von der Dr. Helmut Rothenberger Holding übernommen. Dem Chef des Konzerns sind die Weihnachtsfeiern wichtig, um den Teamgedanken zu fördern und um den Mitarbeitern zu danken. In den drei Standorten Sontheim, Dillingen und Sankt Georgen arbeiten mehr als 1000 Mitarbeiter. „Da kommt nur die Lauinger Stadthalle infrage“, erklärt Mackh. „Sonst müssten wir nach Ulm ausweichen.“

Bei Facebook gab es viel Lob und eine Kritik

Unter dem Facebook-Post der Laudonia gab es Lob für Organisation und Deko. „Die Stadthalle im festlichen Gewand für viele Menschen, die überregional ansässig sind, zu präsentieren, finde ich gut und für die Stadt Lauingen wichtig“, schrieb etwa Lauingens Dritter Bürgermeister Albert Kaiser. Auch eine Kritik gab es – vom Vorsitzenden der Freien-Wähler-Stadtratsfraktion sowie Sport- und Vereinsreferent Gerhard Frieß. Der erklärte: „Dafür muss Jugendtraining entfallen! Sollen die doch in Sontheim oder Dillingen feiern.“





Frieß hat sich inzwischen beim Laudonia-Vorstand entschuldigt und erklärt, dass sein Kommentar „unglücklich formuliert“ war. „Ich habe weder etwas gegen die Weihnachtsfeier der Firma Röhm noch gegen die Laudonia“, betont er. Der Hintergrund sei ein anderer: „Wir haben zu wenige Sporthallen im Kreis, und in Lauingen besonders.“ Auch als es in der Stadtratssitzung im November um die Sanierung der Halle am Marienweg ging, forderte der FW-Fraktionsvorsitzende, eine große Lösung zu prüfen. Statt die kleine Halle zu sanieren, solle man über den Bau einer Dreifachturnhalle nachdenken. Im Stadtrat wurde dies wegen der Kosten, die für die Stadt nicht stemmbar seien, von den anderen Fraktionen kritisiert (Lesen Sie dazu: Sporthalle am Marienweg wird kein Versammlungsort ).



Die Laudonia ist auf solche Einnahmen angewiesen

Frieß war jahrelang Trainer und Abteilungsleiter der Handballer, die die Stadthalle für ihr Training benötigen. Das Training findet freitags statt. Einen Ausweichplatz gibt es nicht, so fiel das Handball-Training am Freitag aus. „Die sind mitten in der Saison, die haben Punktspiele.“

Frieß betont, dass er aber auch die Situation der Laudonia nachvollziehen kann. „In meiner Brust schlagen drei Herzen“, sagt Frieß. Das des Stadtratsmitgliedes, des Handballers und des Laudonen. Auch bei der Laudonia ist Frieß Mitglied, 30 Jahre lang hat er sich dort aktiv engagiert. Dass die Laudonia auf solche Veranstaltungen finanziell angewiesen ist, sei ihm bewusst. Aus seiner Zeit bei den Handballern wisse er auch, dass sich der Verein immer mit den Laudonen abspricht. Die Vereine hätten ein gutes Verhältnis, die Kommunikation funktioniere. „Alle müssen dann eben ein bisschen zusammenrücken.“

Das bestätigt Manfred Joekel aus dem Vorstand der Laudonia. Im Winter werde es enger, gerade deshalb planen die Vereine viel und gemeinsam. „Wir machen in der Regel eine Fünf-Jahres-Planung“, erklärt Joekel. Insbesondere mit den Handballern, weil sich deren Saison mit der Faschingszeit überschneidet. „Da gab es auch noch nie Probleme.“ Auch bei kurzfristigeren Buchungen, wie sie selten vorkommen, finde man immer eine Lösung. Die Weihnachtsfeier der Firma Röhm war schon seit vielen Monaten geplant.



Die Laudonia ist Pächter der Stadthalle. Wenn die Halle über die Stadt gebucht wird, ist der Faschingsverein sogar verpflichtet, ein Bewirtungsangebot vorzulegen. Damit ist viel ehrenamtlicher Einsatz verbunden, den der Verein gerne leiste, betont Joekel. So habe man die Möglichkeit für nötige Investitionen. Kürzlich wurde etwa das Dach des Vereinsheims erneuert, weil das alte undicht war.



Wir sind bereit! Die Firma Roehm GmbH lädt alle Mitarbeiter der Standorte Sontheim und Dillingen am heutigen Abend zur... Gepostet von Laudonia am Donnerstag, 13. Dezember 2018





Eine Frage, die unter dem Facebook-Post der Laudonia aufgeworfen wurde, war noch, warum man die Feier unbedingt an einem Freitag veranstalten musste. Am Samstag hätte schließlich kein Sport ausfallen müssen. Die Firma Röhm hat den Termin schon vor vielen Monaten festgelegt. Denn Konzernchef Rothenberger ist bei der Feier selbst vor Ort und verbindet die Reise, bei der er mehrere seiner Unternehmen und deren Weihnachtsfeiern besucht, mit Sitzungen. So ergab sich der Termin am Freitag.

