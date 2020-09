vor 53 Min.

Verdi kritisiert kommunale Arbeitgeber

Ortsverband: Verhalten „ist nicht wertschätzend“

Kein Verständnis haben die Vorstandsmitglieder des Verdi-Ortsverbands Dillingen laut Pressemitteilung für das Verhalten der kommunalen Arbeitgebervertretungen in der gegenwärtigen Tarifauseinandersetzung. „Es ist Zeit, die zugesagte Anerkennung einzulösen“, betonen die Vorsitzenden des Ortsverbandes, Ottilie Probst und Martina Wölfle.

Der Ortsvorstand tagte in diesen Tagen in der Regens-Wagner-Kulturkneipe Chili in Dillingen. Schwerpunkt war die aktuelle Tarifrunde 2020 im Bereich Öffentlicher Dienst. Entgegen der öffentlichen Meinung, dass vor allem Sozial- und Pflegeberufe gestärkt aus der Krise gehen sollten, bremse der Arbeitgeberverband durch sein „Schweigen“ diesen Prozess. Bis heute liegt der Gewerkschaft Verdi kein Gegenangebot vor. Probst sagt: „Wir als Verdi-Ortsverband empfinden dieses Verhalten als nicht wertschätzend – während der breiten Bevölkerung der Stellenwert von sozialen Berufen, nicht zuletzt durch die Corona-Krise, bewusst wurde.“

Neben den sozialen Berufsgruppen in Altenheimen und Krankenhäusern seien es auch die Mitarbeiter in den Verwaltungen, in den Kindergärten und in allen weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens, „die eine Gehaltsaufbesserung einfordern und diese auch verdienen“. Die Vertreter der sozialen Bereiche würden sich fragen: „Kommt außer Applaus sonst noch etwas?“ Ottilie Probst sagt, als Betriebsratsvorsitzende der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen kenne sie die Situation aus ihrem Arbeitsalltag. „Es ist an der Zeit, auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Einkommensfrage die gerechte Bezahlung zukommen zu lassen“, fordert die Betriebsratsvorsitzende. (pm)

