Vereinsgemeinschaft Mödingen: Das Fortbestehen sichern

Bei der Vereinsgemeinschaft Mödingen steht ein Generationswechsel an. 2018 starb überraschend der Vorsitzende. Nun treten zwei weitere Vorstandsmitglieder zurück.

Bei der Mödinger Vereinsgemeinschaft steht eine Jahresversammlung an, bei der es darum geht, das Fortbestehen des Vereins zu sichern, heißt es in der Mitteilung der Gemeinschaft. Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 19. September, um 20 Uhr im Vereinsheim.

Vor fast 45 Jahren wurde die Vereinsgemeinschaft gegründet. Laut Satzung hat sie das Ziel, mit dem Bau eines Vereinsheimes die Tätigkeit der Mödinger Vereine – insbesondere die Vereinsjugend – zu fördern. Der TSV Mödingen, die Freiwillige Feuerwehr, der Schützenverein Mödingen und der Musikverein Mödingen traten der Vereinsgemeinschaft bei. Die Ortsgruppe des Schäferhundevereins ist seit vielen Jahren Gast. Mit gemeinschaftlicher Eigenleistung wurde das Vereinsheim geplant, gebaut und auch seit 40 Jahren mit ehrenamtlichen Helfern betrieben.

Die Vereinskasse kann schuldenfrei übergeben werden

In der Zeit des Bestehens wurden die laufende Unterhaltung des Gebäudes, Renovierungen und Ergänzungen durchgeführt. Die Terrasse wurde neu gestaltet und überdacht, das Dach wurde neu eingedeckt, der Vorplatz teilweise gepflastert eine Fotovoltaik-Anlage installiert und einiges mehr. Insbesondere der Erlös aus dem Stromverkauf von der PV-Anlage hat dazu beigetragen, dass die Vereinskasse schuldenfrei übergeben werden kann.

Der Tod des ersten Vorsitzenden, Ludwig Zeller, war ein schwerer Schlag für die Vereinsführung, heißt es in der Mitteilung. Zeller, der auch 18 Jahre lang Mitglied des Gemeinderates war, sechs Jahre zweiter Bürgermeister von Mödingen und bis er 2015 in den Ruhestand ging Leiter des Bauhofes, ist vergangenes Jahr im Alter von 65 Jahren gestorben.

Aus Altersgründen scheiden zwei weitere Vorstandsmitglieder aus

Er war Gründungsmitglied des TSV Mödingen-Bergheim, und von 1982 bis 2018 Vorsitzender der Ortsgruppe Mödingen-Bergheim des Vereins für Deutsche Schäferhunde. Er war als gelernter Maurer und von Beginn an als Teil des Vorstandteams eine tragende Stütze beim Bau des Vereinsheimes. Die Vereinsgemeinschaft führte er ab 2015 an.

Nachdem nun aus Altersgründen zwei weitere Vorstandsmitglieder, die seit der Gründung dabei sind, ausscheiden, wird ein Generationswechsel in der Führung des Vereins erforderlich. Insbesondere die Posten des Ersten Vorsitzenden, des Kassiers und des Schriftführers sind neu zu besetzen um das Fortbestehen des Vereins zu sichern. (pm, dz)

