vor 23 Min.

Verfolgungsjagd: 27-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Mit einem Kleinkraftrad flüchtet ein Mann von Lauingen nach Dillingen. Erst in einem Wald können ihn die Beamten stoppen - zu Fuß.

Zu einer spektakulären Verfolgungsjagd ist es in der Nacht auf Samstag gekommen. Laut Polizei wollte um 0.30 Uhr eine Streife in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen den Fahrer eines Kleinkraftrades anhalten, nachdem dieser mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Höhe Aral-Tankstelle wurden dem Fahrer entsprechende Anhaltesignale gegeben, worauf dieser jedoch nicht anhielt, sondern sein Fahrzeug beschleunigte.

Verfolgungsjagd: Mann flieht von Lauingen nach Dillingen vor der Polizei

Im weiteren Verlauf wurde das Kleinkraftrad mehrfach überholt und ausgebremst, dem Fahrer gelang es jedoch immer wieder zu flüchten. Hierbei mussten auch entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen und abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem flüchtenden Fahrzeug zu vermeiden.

Die weitere Flucht führte laut Polizei über den Radweg in die Schillerstraße Dillingen, wo der Fahrer eines roten 3er BMW abbremsen musste, um nicht mit dem Kleinkraftradfahrer zusammenzustoßen. Dieser fuhr im Anschluss in die Friedrich-Zoepfel-Straße weiter und von dort in Richtung Wald ab.



Hatte der Mann keine Fahrerlaubnis?

Hier verlor er die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stieß gegen einen kleineren Baum. Nach dem Sturz rannte der Fahrer in den Wald hinein und konnte dort von zwei nacheilenden Beamten festgenommen werden. Bei dem Fahrer handelte es sich laut Polizei um einen 27-Jährigen aus Dillingen. Grund der Flucht war wohl, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Leichtkraftrad hat. Verletzt wurde der 27-Jährige nicht. Sein Leichtkraftrad wurde sichergestellt.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Leichtkraftradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen, Telefon 09071/56-0, zu melden. (pol)

