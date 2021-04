Verharren oder leben in Corona-Zeiten?

Gab es in den vergangenen zwölf Monaten weniger Unfälle und tödliche Erkrankungen? Haben Abstand und Masken unsere Gesundheit bewahrt?

An was liegt es, dass sich die Sterbezahlen in Wertingen, Dillingen und in ganz Deutschland in Corona-Zeiten nicht wesentlich verändert haben, beziehungsweise sogar gefallen sind?

Klar ist, jede Statistik ist irrelevant, sobald es sich um ein persönliches Schicksal handelt. Wenn wir um einen uns nahestehenden Menschen trauern. Dass wir trauern, ist natürlich und wichtig, um einen Verlust zu verarbeiten. Auch, wenn der Verstorbene bereits krank oder alt war.

Eine Statistik zu lesen, kann uns allerdings dabei helfen, Gefahren nüchtern einzuschätzen. Denn so wenig wir den Zeitpunkt unseres Todes letztendlich kontrollieren können, so viel Einfluss haben wir auf unsere Sichtweise. Schauen wir beispielsweise auf die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir die momentane Corona-Zeit überleben, oder auf die grundsätzlich minimale Möglichkeit, im Moment zu sterben.

Und wir haben eine zweite Möglichkeit, Einfluss zu nehmen: nämlich auf unsere Einstellung zum Tod und Leben. Ob wir unser Leben damit verbringen, angstvoll auf den Tod zu schauen, oder wir es freudvoll und dankbar erleben: Jedes Jahr, jeden Tag und jeden Moment. – Diesen Moment!

