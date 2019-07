vor 7 Min.

Verkehrsrowdy fährt extrem dicht auf

21-Jähriger hindert eine Autofahrerin auch noch daran, dass sie die Spur wechseln kann. Die Frau kann Kollision in Lauingen gerade noch verhindern.

Zu einer gefährlichen Aktion ist es am Montagabend gegen 21.50 Uhr in Lauingen gekommen. Eine 30-jährige Autofahrerin war auf der Dillinger Straße stadtauswärts in Richtung Kreisstadt unterwegs gewesen. Vor der Kreuzung zur Werner-von-Siemens-Straße wollte sie sich auf den linken Fahrstreifen einordnen. Ein 21-jähriger Autofahrer, der ihr laut Polizeibericht zuvor extrem dicht aufgefahren war, setzte sich neben den Wagen der Frau und verhinderte so den Spurwechsel. Die 30-Jährige musste abbremsen und ihr Auto wieder nach rechts lenken, um eine Kollision der Fahrzeuge zu verhindern.

Polizei ermittelt jungen Mann über das Kennzeichen

Über das Kennzeichen konnte der 21-Jährige, der aus einer Günzburger Landkreisgemeinde stammt, ermittelt werden. Als der junge Mann bei der Dienststelle der Polizei vorstellig wurde, bemerkten die Beamten, dass er nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von mehr als 0,35 Promille. Der 21-Jährige musste sich Blut nehmen lassen. Und er wurde wegen Nötigung im Straßenverkehr und Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (pol)

Themen Folgen