Verkehrsschild auf Kopfhöhe: gefährliche Situation in Lauingen

Ein Passant hat das Schild entdeckt und der Polizei Dillingen gemeldet.

Ein Passant hat am Sonntag gegen 21 Uhr gemeldet, dass in der Fußgänger- und Radfahrerunterführung an der Staatsstraße 2025 in Lauingen auf Höhe der Fotovoltaik-Anlage ein Straßenschild beschädigt wurde.

Eine erhebliche Gefahr für Radfahrer

Das Schild ragte auf Kopfhöhe in die Fahrbahn und war dadurch eine erhebliche Gefahr für Radfahrer, welche bei Einsetzen der Dunkelheit das Schild übersehen könnten. Durch die Streifenbeamten wurde das Schild notdürftig zurückgebogen und abgesichert, teilt die Polizei. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Aufgrund der hohen Verletzungsgefahr, die durch die Beschädigung des Schildes entstanden war, wird wegen des „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ und „Gemeinschädlicher Sachbeschädigung“ ermittelt. (pol)

