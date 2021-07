Dillingen

vor 49 Min.

In Dillingen werden nette Strafzettel an Falschparker verteilt

Plus In Dillingen gibt es die sogenannte Glück-gehabt-Strafzettel. Wer den bekommt und warum es ein bürgerfreundlicher Warnschuss sein soll.

Von Simone Bronnhuber

Wer freut sich schon, wenn an der Autoscheibe ein Strafzettel klebt? Stimmt. Niemand. Eigentlich. Denn Familie Wahl hat sich sogar riesig gefreut, als sie das Knöllchen an der Windschutzscheibe entdeckt hat. Wie bitte? Von vorne. Damit die Kinder „kratz- und dellenfrei“ aus dem Auto aussteigen konnten, haben Wahls vergangene Woche in der Dillinger Innenstadt so geparkt, dass das Auto nicht korrekt in der Parkflächenmarkierung abgestellt wurde. Eigentlich müsste man dafür Strafe zahlen. Dieses Mal aber nicht. Zwar gab es den Strafzettel, aber der Betrag des Verwarnungsgeldes betrug: 0,00 Euro. Und es gab noch einen netten Hinweis: „Glück gehabt!“.

