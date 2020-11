09:05 Uhr

Verletzter Hund in Holzheim aufgefunden

Mitten auf der Straße findet ein Mann in Holzheim einen verletzten Hund. Was mit dem Tier dann passiert ist.

Ein Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 19 und 20.15 Uhr einen Hund in Holzheim gefunden, der verletzt auf der Augsburger Straße saß. Wie die Polizei berichtet kam wenig später auch der Besitzer des Tiers, der ihn dann in eine Tierklinik brachte. Der Pudel, der mit einer Strickweste bekleidet war, wurde offensichtlich am Auffindeort von einem Fahrzeug angefahren und zurückgelassen, ohne sich um das Tier zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

