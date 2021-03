Vermisste Pfaffenhofenerin wird tot aufgefunden

Die Frau aus dem Buttenwiesener Gemeindeteil Pfaffenhofen, die seit Samstag vermisst worden war, wurde am Dienstag tot aufgefunden.

Die 50-jährige Frau aus dem Buttenwiesener Gemeindeteil Pfaffenhofen, die seit Samstagabend vermisst worden war, ist tot. Sie wurde nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord am Dienstag gegen 8.30 Uhr in einem Wald im Landkreis Dillingen tot aufgefunden. Ein Unfallgeschehen und ein Zutun von dritter Hand konnten die Beamten der Kriminalpolizei Dillingen ausschließen.

Die Suche nach der 50-Jährigen war zunächst ergebnislos

Die Frau hatte sich laut Polizeibericht vom Montag in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Sie wurde seit Samstag gegen 18 Uhr vermisst. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen waren zunächst ergebnislos verlaufen. Am Dienstag wurde die 50-Jährige schließlich in einem Wald im Landkreis Dillingen tot aufgefunden.