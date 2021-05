Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer tauschen sich aus

Bei einem Treffen wurden Themen wie Nachhilfe und Passbeschaffung angesprochen

Die Hauptamtliche Integrationslotsin des Landratsamtes, Alexandra Bronnhuber, hatte die Ehrenamtlichen der Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen.

Dabei kamen laut Pressemitteilung coronabedingte Probleme in der Asylhilfe zur Sprache. 23 Flüchtlingshelferinnen und -helfer waren unter Einhaltung der Hygieneschutzbestimmungen anwesend. Unter der Leitung von Georg Schrenk, dem Vorsitzenden und Koordinator der Dillinger Ehrenamtlichen, fand ein Erfahrungsaustausch statt. Jeder Helfer berichtete von der aktuellen persönlichen Situation.

Die meisten Helfer unterstützen im Bereich Gesundheit, der von Arztbesuchen bis zur professionellen psychiatrischen Hilfe reicht. Die Suche nach geeignetem Wohnraum beschäftigt ebenfalls viele Helfer. Insbesondere größere Wohnungen oder kleine Häuser für Familien mit mehr als zwei Kindern werden gesucht, bevorzugt in Stadtnähe. Große Wohnungen sind jedoch selten auf dem Mietmarkt zu finden. Schrenk sieht hier die Kommunen mit in der Pflicht.

Viele Helfer betreuen Familien: Von Kindergarten und Schule bis hin zu Formalitäten oder Behördengängen ist einiges zu erledigen. Auch die Nachhilfe für Geflüchtete in Ausbildung wird genannt: Durch Homeschooling fällt es oft erst verspätet auf, wenn jemand im Unterricht den Anschluss verliert. Ursache sind aber auch unzureichende Deutschkenntnisse, welche sich durch Distanzunterricht und Kontaktbeschränkungen zusätzlich verschlechtern. Die Ehrenamtlichen sind der Ansicht, dass die Weiterbildungs- aber auch Nachhilfeangebote gerade von jüngeren Geflüchteten noch intensiver genutzt werden sollten.

Die Familienzusammenführung nimmt viel Zeit und Erfahrung in Anspruch, da nicht nur mit deutschen Behörden, sondern auch mit Botschaften im In- und Ausland kommuniziert werden muss. Die Helfer haben die Erfahrung gemacht, dass es derzeit zu stark eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten, verlängerter Bearbeitungsdauer oder sogar keiner Rückmeldung kommt. Es ist Durchhaltevermögen gefragt, da sich dieser Prozess über mehrere Jahre hinziehen kann. Schrenk kritisiert die Dauer des Verfahrens zur Familienzusammenführung, die seiner Meinung nach nicht mit dem im Grundgesetz verankerten Schutz von Ehe und Familie oder der UN-Kinderrechtskonvention in Einklang zu bringen sind.

Die Hilfe bei der Passbeschaffung wird ebenfalls genannt. Die Helfer stellten dar, dass die Pflicht zur Beschaffung von Pässen der Herkunftsstaaten für Geflüchtete mit subsidiärem Schutzstatus oft eine Zumutung darstelle. Es wird befürchtet, dass Traumata wieder aufbrechen könnten.

Vor allem im Bereich der Nachhilfe wollen sich einige zusätzlich oder wieder engagieren. Dies ist jedoch größtenteils an einen vollständigen Impfstatus gegen Covid19 gekoppelt. Übereinstimmend stellte man fest, dass die hauptamtlichen Stellen für die Flüchtlingsarbeit (Flüchtlings- und Integrationsberatung, TAFF) intensiv genutzt werden sollten. Alle waren sich einig, dass auch nach vier Jahren Aufenthalt die Integration bei Weitem nicht abgeschlossen sei. Insbesondere die deutsche Sprache sei für eine weitere Integration unabdingbar.

Auf die Frage des Moderators, wie man die weitere Arbeit sieht, kam die einhellige Antwort, trotz aller Widerstände durchzuhalten, damit „wir es wirklich schaffen“. Mit einem Dank an die Integrationslotsin und der Aufforderung, die Geflüchteten über die Impfung gegen Covid19 aufzuklären sowie Kontakt untereinander zu halten, beendete Schrenk die Veranstaltung. (pm)

