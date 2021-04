vor 18 Min.

Verschwindet diese Kneippanlage für immer?

Plus Der Lauinger Stadtrat hat entschieden, dass das Becken bei der Neugestaltung des Donauufers weichen muss. Eine Alternativlösung soll her. Mehrere Bürger zweifeln daran, dass es dazu kommt.

Von Berthold Veh

Fast 700 Unterschriften hat Cornelia Manßhardt für den Erhalt des Kneippbeckens am Donauufer in Lauingen gesammelt. Bisher ohne Erfolg. Denn die heruntergekommene Tretanlage wird bei der Neugestaltung des Donauufers weichen. Das hat der Lauinger Stadtrat so beschlossen. Und auch nach den Protesten gegen das Verschwinden des Kneippbeckens hält das Gremium an seinen Plänen fest, denn die von der Regierung von Schwaben zugesagten Fördergelder sollen nicht aufs Spiel gesetzt werden. Die Kosten für die Neugestaltung des Donauufers haben sich ohnehin gewaltig erhöht, von ursprünglich 600.000 auf nunmehr 1,5 Millionen Euro.

