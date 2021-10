Verschwundenes Mädchen

20.10.2021

Shalomahs Pflegevater: "Dass es dem Kind gut geht, ist das Wichtigste"

Für Kinder eingerichtet: das Anwesen der Familie Strobel in Eppisburg. Dort hatte Shalomah Hennigfeld acht Jahre lang ein Zuhause.

Plus Die Eppisburger Pflegefamilie Strobel vermisst Shaloma, die inzwischen wohl bei ihren leiblichen Eltern ist. Was passiert, wenn die Elfjährige gefunden ist? So sieht Pflegevater Günter Strobel die Situation.

Von Berthold Veh

Seit Samstag ist die elfjährige Shaloma Hennigfeld, die bei der Pflegefamilie Strobel in Eppisburg lebte, verschwunden. Wo sich das Kind jetzt aufhält, ist nach Angaben der Polizei weiter unbekannt. „Die Hinweise haben sich verdichtet, dass die Elfjährige bei ihren Eltern ist“, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, Robert Piehler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

