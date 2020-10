vor 5 Min.

Versteckte Schönheiten frisch saniert

In der Lauinger Altstadt finden sich so manch schöne Gebäude

In den vergangenen 18 Monaten wurde in der Schloßstraße 37 in Lauingen ein leer stehendes denkmalgeschütztes Gebäude durch Martin Endhardt umfangreich saniert. Dadurch konnte ein Leerstand in der Altstadt beseitigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Altstadtfreunde.

Auf 160 Quadratmetern entstanden zwei attraktive, moderne Wohneinheiten mit Denkmalflair, die bereits an junge Lauinger vermietet sind. Beide Wohnungen haben über die sogenannten „Schwalbennester“ (kleine Balkone) an der Südostseite einen einzigartigen Ausblick ins Donautal. Das Haus wurde 1682 auf der mittelalterlichen Lauinger Ringmauer errichtet und bildet gemeinsam mit den Nachbargebäuden ein einmaliges Ensemble. Während der Baumaßnahmen wurde immer wieder Geschichte lebendig: So stellte sich beispielsweise heraus, dass der Keller über einen längeren Zeitraum für den Unterstand von Ochsen und Kühen genutzt worden war.

Neben dem Denkmalschutz wurde das Gebäude aufwendig energetisch saniert. So wurde die Gebäudehülle gedämmt und erneuert. Das Dach erhielt nach Rückbau der Eternitdeckung eine Aufdachdämmung mit Biberschwanzdeckung, und eine moderne Pelletheizung wurde im Keller installiert. Mithilfe dieser Maßnahmen werden sehr gute Energiekennwerte (KfW-70-Standard) für Denkmalschutzgebäude erreicht.

Die Altstadtfreunde Lauingen nutzten den Abschluss der Sanierungsarbeiten und öffneten Ende September Altstadtwohnungen und versteckte Innenhöfe für die Allgemeinheit (wir berichteten). In der Schloßstraße 33 konnte ein weiteres kernsaniertes Altstadthaus mit herrlichem Schloss- und Altstadtblick sowie kleinem idyllischen Garten der Familie Heusler besichtigt werden. In der Herzog-Georg-Straße 20 war der vor kurzem sanierte Altstadtinnenhof mit neuen Balkonen und einzigartigem Blick auf den Schimmelturm von Bernd Schwenk zu erkunden. Die Aktion stieß bei Sonnenschein auf reges Interesse: Knapp 300 Besucher erlebten das „Altstadtwohngefühl“.

Die Altstadtfreunde sind eine Vereinigung von Immobilienbesitzern, deren gemeinsames Ziel es ist, Leerstände in der Lauinger Altstadt zu beseitigen und Zukunftsperspektiven für Altstadtgebäude zu entwickeln.

Weitere Erfolge werden im kommenden Jahr in Form konkreter Baumaßnahmen sichtbar werden, kündigen die Altstadtfreunde in der Pressemitteilung an.

Am Besichtigungstag meldeten sich einige Familien, die derzeit in der Lauinger Altstadt eine Immobilie suchen.

Die Altstadtfreunde Lauingen wollen nun dringend Kontakte mit verkaufswilligen Hausbesitzern herstellen und bitten hierfür die Bürger um Mithilfe: Wer eine Altstadtimmobilie verkaufen möchte oder einen Kontakt herstellen kann, meldet sich unter altstadtfreunde-lauingen@gmx.de. (pm)

