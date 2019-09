27.09.2019

Verwahrlost im Heim

In Dillingen wird gezeigt, wie es von 1949 bis 1975 zuging

An der Fachakademie für Sozialpädagogik in Dillingen ist derzeit die Ausstellung „Verwahrlost und gefährdet? Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949 bis 1975“ des Landesarchivs Baden-Württemberg zu sehen. Darin wird das Problem der Verwahrlosung und Misshandlung in der Heimerziehung zu dieser Zeit thematisiert.

Bei der Vernissage begrüßte Schulleiter Werner Eitle die Gäste. Peter Kosak, zum einen Direktor des Schulwerks, zum anderen auch Vorstand des Cassianeum Donauwörth, einer Stiftung, über die ebenfalls Missbrauchsfälle bekannt sind, sagte dann, die Aufarbeitung sei ihm ein großes persönliches Anliegen. Über diese Taten dürfe nicht geschwiegen werden.

Manfred Berger, ein Erzieher, war zu dieser Zeit in der Heimbetreuung tätig. Bei der Vernissage berichtete er laut Pressemitteilung über seine Erfahrungen. Er schilderte unterschiedliche Erlebnisse aus verschiedenen Heimen, positive wie negative, rührende und schockierende.

Auch im Interview mit Berufspraktikantin Lea Wasner wurden gravierende Unterschiede zur heutigen Heimarbeit deutlich.

Die Besucher schauten sich danach die Ausstellung an. Diese dokumentiert den Alltag in unterschiedlichen Kinderheimen und bietet anhand von vielseitigem Bildmaterial und Dokumenten wie Speiseplänen und Briefen einen plastischen Einblick in die Gefühlswelt Betroffener. (pm)

ist noch bis 18. Oktober an der Fachakademie in Dillingen von Montag bis Freitag zwischen 14 und 16 Uhr zu sehen.

