Ein Brief der Stadt Höchstädt sorgt für Klärungsbedarf

Plus Es geht um die Wartung von privaten Vakuumanlagen in Höchstädt und wer was zahlen muss. Und: Der Glasfaserausbau wird forciert.

Von Simone Bronnhuber

Alle 20 Jahre sind Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen in Höchstädt verpflichtet, ihre Vakuumanlagen einer offiziellen Wartung zu unterziehen. Auf eigene Kosten, falls es etwas zu reparieren geben sollte. Betroffen sind davon all die Bürgerinnen und Bürger, die mit dem System der Unterdruckentwässerung ausgestattet sind. Bei diesem Vakuumverfahren wird Abwasser per Unterdruck von den Hausanschlüssen abgesaugt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

