29.10.2019

Verwirrung um Einladung von Charlotte Knobloch nach Buttenwiesen

Plus Diskussion in Buttenwiesen um eine Doppelveranstaltung zum Gedenktag der Reichspogromnacht. Ein Einladungsschreiben von JU und Gemeinde stößt auf Missfallen. Am Ende entschuldigt sich der Bürgermeister

Von Hertha Stauch

Der angekündigte Besuch der ehemaligen Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, und des Antisemitismusbeauftragten der bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle gab in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Anlass zu Diskussionen. Bürgermeister Hans Kaltner musste sich rechtfertigen. Einige Gemeinderäte bekundeten ihr Unverständnis darüber, dass die Junge Union Wertingen-Zusamtal zur gemeindlichen Veranstaltung einlädt, bei der Knobloch und Spaenle anwesend sein werden. Gemeint ist die Umbenennung des Schulplatzes vor der ehemaligen Synagoge in Buttenwiesen in Louis-Lamm-Platz, die am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr im Rahmen eines kleinen Festaktes geschehen soll. „Warum lädt neben der Gemeinde die Junge Union ein,“ fragte Gernot Hartwig nach, „der gemeinsame Briefkopf passt nicht.“ Auch Manfred Hartl – „ich bin verwundert“ – und Helmut Kehl zeigten sich befremdet. Kehl: „Ich war sehr verwirrt, als ich die Einladung bekam.“

Junge Union und Bürgermeister unterschreiben Diese war nicht nur von Bürgermeister Kaltner unterschrieben, sondern auch von den Vertretern der Jungen Union – von Daniel Uhl, dem Ortssprecher der JU Buttenwiesen und von Fabian Braun, dem Zweiten Vorsitzenden der JU Wertingen-Zusamtal. Die Veranstaltung – die Umbenennung des Platzes – sei doch eine rein gemeindliche Angelegenheit, befand Kehl: „Es hätte mich sehr gefreut, wenn wir als Gemeinde das Thema für uns in Anspruch genommen hätten.“ Die geplante Umgestaltung des Platzes und die bereits erfolgte Sanierung des jüdischen Badhauses sei doch der Verdienst der Gemeinde – was habe die Junge Union damit zu tun, fragte sich Kehl. Es sei „sehr schade, dass es politische Beziehungen braucht“, dass Charlotte Knobloch nach Buttenwiesen kommt. Dass bei dem Thema Politik ins Spiel kommt, störte auch Gernot Hartwig: „Das ist eine versteckte Subvention der Jungen Union.“ Zumal bekannt sei, dass die Junge Union bei den Kommunalwahlen im März diesmal mit einer eigenen Landkreis-Liste antreten werde, wusste Hartwig. Bürgermeister Hans Kaltner bemühte sich, die Situation zu klären und entschuldigte sich. Die gemeinsame Einladung sei aus der Situation entstanden. Bei der Planung der Veranstaltung gemeinsam mit Gemeindearchivar Johannes Mordstein hätten sie erfahren, dass Charlotte Knobloch und Ludwig Spaenle auf Initiative der Jungen Union nach Buttenwiesen zu einem Diskussionsabend kommen. So sei der Gedanke entstanden, dass die Gäste auch die Tafeln bei der Umbenennung des Platzes enthüllen könnten. „Wir haben uns bei der JU eingeklinkt“, sagte Bürgermeister Kaltner. Die JU werde im Anschluss an die Platzumbenennung einen Diskussionsabend mit Knobloch und Spaenle in der benachbarten Pizzeria veranstalten, der von Uhl und Braun moderiert wird. Eingeleitet werde der Diskussionsabend von Impulsreferaten der beiden Ehrengäste zum Thema „Erinnerungskultur in Bayern“. „Wir haben uns gefreut, dass Knobloch und Spaenle nach Buttenwiesen kommen,“ rechtfertigte sich Kaltner, „wir haben dabei nicht an die Verbindung mit der Jungen Union gedacht.“ Wenn er den Vorgang jetzt rekapituliere, müsse er seinen Kritikern recht geben, räumte Kaltner ein und entschuldigte sich beim Gemeinderat: „Die Kritik ist angekommen.“ Kaltner zeigte Verständnis dafür, dass die gemeinsame Einladung zu Verunsicherungen geführt habe: „Der Vorgang hat nichts mit Wahlkampf zu tun.“ Der Forderung von Gernot Hartwig entsprechend, werde er die JU auch bitten, das von ihr bezahlte Porto für die Einladungen zurückzunehmen. Das sagt die Junge Union Fabian Braun, Zweiter Vorsitzender der JU Wertingen, bestätigt auf Nachfrage der WZ, dass die Initiative für eine Veranstaltung mit Charlotte Knobloch ursprünglich von der Jungen ausgegangen war. Braun: „Die Idee dafür kam von der Jungen Union“. Buttenwiesen verfüge über ein besonderes Potenzial an jüdischer Geschichte mit der Einheit von Synagoge, jüdischem Friedhof und Mikwe. So sei in der JU nach der Sanierung der Mikwe der Gedanke aufgekommen, gerade aufgrund der jüngsten Ereignisse und antisemitischen Vorfälle, Charlotte Knobloch einzuladen und einen Diskussionsabend anzuberaumen. Braun: „Wir haben angefragt und positiven Bescheid bekommen.“ Daraufhin habe die Junge Union Bürgermeister Kaltner als Kooperationspartner gewonnen. Die JU sei auf Bürgermeister Kaltner zugegangen. Dabei sei die gemeinsame Idee entstanden, mehr aus der JU-Veranstaltung zu machen. Braun weist von sich, dass es sich um eine Wahlveranstaltung handle: „Das hat nichts mit Wahlkampf zu tun. Das ist kein Thema, das man mit dem Wahlkampf verknüpfen sollte.“ Nicht bestätigen will Braun, dass die Junge Union eine eigene Liste für die Kreistagswahl aufstellt. Auch Daniel Uhl, Ortssprecher der JU in Buttenwiesen weist eine Verbindung mit dem Wahlkampf zurück. „Wir sind weit davon entfernt, das Thema für den Wahlkampf zu missbrauchen,“ sagt Uhl. Gedanke war es, die Sanierung der Mikwe zu würdigen und deshalb eine Gedenkveranstaltung am 10. November, dem Tag der Reichspogromnacht, anzuberaumen. Nachdem Knobloch und Spaenle dafür gewonnen wurden, „war es logisch, dass wir mit der Gemeinde sprechen.“ So sei aus einer ursprünglich geplanten Begehung der Mikwe mit Diskussion eine Doppelveranstaltung mit der Einweihung des Louis Lamm-Platzes entstanden. Uhl: „Ohne die Junge Union hätte es keine Begegnung mit Charlotte Knobloch gegeben.“ Lesen Sie weitere Berichte zum Thema:Ein einzigartiges Mahnmal steht in Buttenwiesen Mehr Polizei vor der Synagoge in Binswangen

