Viel Kultur zum kleinen Preis

Die Theatersaison in Dillingen steht bevor. Das Programm reicht von Schiller bis zu Lenz – und den Beatles

In Dillingen beginnt am Donnerstag, 24. Oktober, die Theatersaison 2019/20. Der Spielplan wechselt zwischen Sprech- und Musiktheater und bietet insofern für jeden Geschmack etwas. Professionelle Ensembles aus Esslingen, Dinkelsbühl, Memmingen und Tübingen werden in Dillingen auftreten. Die Eintrittspreise sind im Vergleich zu anderen Städten niedrig gehalten, heißt es in der Mitteilung des Kulturrings. Wer es besonders preisgünstig haben will, sollte sich für ein Abonnement für die ganze Saison entscheiden.

l Eröffnet wird die Saison am 24. Oktober mit Schillers „Kabale und Liebe“. Schiller stellt darin die Verkommenheit des herrschenden Systems dar, zeigt Machtmissbrauch auf und fordert das Recht auf persönliche Freiheit. Die Aktualität des Themas ist unübersehbar.

l Im November steht „Back Beat - Die Beatles in Hamburg“ auf dem Spielplan. Dies ist eine Rock‘n-Roll-Bühnenshow und erzählt mit einer Live-Band und verschiedenen frühen Songs den turbulenten Bühnenanfang der Beatles und die tragische Geschichte des 5. Beatles Stuart Sutcliffe.

l „Deutschstunde“ nach dem weltberühmten Roman von Siegfried Lenz kommt im Januar zur Aufführung: darin geht es um falsches Pflichtbewusstsein, Obrigkeitsdenken und überzogene Prinzipientreue.

l Darauf folgt mit „Edith Piaf - Süchtig nach Liebe“ ein Musical, das die Lebensgeschichte der weltberühmten Sängerin erzählt. Ihre bekanntesten Chansons sind in die Handlung eingebaut und werden live gesungen.

l Das Landestheater Schwaben Memmingen ist als nächstes zu Gast mit „MutterCourage und ihre Kinder“ von Bertolt Brecht. Das Stück ist eine Warnung an Regierungen, die mit totalitären Regimen Geschäfte machen, aber auch an alle, denen das Streben nach mehr Macht oberstes Prinzip ist.

l Die Württembergische Landesbühne Esslingen führt im April „Die Nashörner“ von Eugène Ionesco auf, das als eines der klassischen Stücke des Absurden Theaters gilt.

l Den Abschluss der Saison bildet im Mai „Peter und der Wolf“ von Sergei Prokofjew. Dies ist eine märchenhafte Geschichte für Jung und Alt, in der es um Mut, Teamwork und Freundschaft geht und die mit der wunderschönen Musik von Prokofjew eine ganz besondere Atmosphäre schafft.

l Für Kinder bietet der Kulturring zwei Aufführungen: „Hänsel und Gretel“, die bekannte Oper von Humperdinck, die von der Kammeroper Augsburg eigens für Kinder ab vier Jahren inszeniert wurde, und „Ritter Rost und das Gespenst“, aufgeführt von dem in Dillingen längst bekannten Karma Limited Theater aus Köln. (pm)

Weitere Informationen unter Telefon 09071/54197.

