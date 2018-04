00:34 Uhr

Viele Höhepunkte stehen bevor

Historischer Bürgerverein Gundelfingen ehrt langjährige Mitglieder

Zur Eröffnung der 31. Jahreshauptversammlung hielt Vorsitzender Walter Hieber einen Rückblick auf die Gründung des Historischen Bürgervereins Gundelfingen am 13. April 1987 im Gasthaus Piroschka mit 22 Gründungsmitgliedern. Ein ganz wesentliches Ziel des Vereins bestand von Anfang an darin, das historische Bewusstsein, die Heimatverbundenheit und die Traditionspflege zu wecken und zu fördern. Walter Hieber bedankte sich bei allen Mitgliedern, Freunden und Sponsoren, die über eine so lange Zeit mitgearbeitet und den Verein unterstützt haben.

Mit einem Kurzbericht und einer Diashow über die Veranstaltungsaktivitäten des vergangenen Jahres ließ Hieber die Ereignisse Revue passieren. Kassenwart Lothar Gebhardt berichtete über einen ausgeglichenen, positiven Haushalt. Die Vorstandschaft, 1. und 2. Vorsitzender, Kassenwart und die Schriftführerin wurden auf Vorschlag der Rechnungsprüfer einstimmig entlastet. Die Tanzgruppe des Bürgervereins hat sich dieses Jahr nach 30 Jahren wegen fehlendem Nachwuchs aufgelöst. Walter Hieber bedankte sich für die lange aktive Zeit der Tanzgruppe stellvertretend bei Erika Richter, die seit Beginn dabei war. Die 1991 gegründete historische Musikgruppe „Gundelgaukeley“ spielt nur noch gelegentlich bei kleineren Veranstaltungen. Hieber bedankte sich bei Hemma Grethlein für die lange aktive Zeit, stellvertretend für die Abteilungsleiterin Margret Wolbring, die verhindert war.

Seit dem Historischen Bürgerfest 2017 gibt es eine neue Vereinsgruppe mit dem Namen „Jäger vom Fluigaeck“ mit zehn Personen. Da die meisten Mitglieder inzwischen auch etwas älter geworden sind, wäre junger Nachwuchs in allen Abteilungen bei den vielen Aktivitäten des Vereins sehr willkommen.

In seiner Vorschau für 2018 berichtete Hieber von einem dicht gefüllten Kalender. Highlights sind die Veranstaltung mit den „Blechscheitla“ am 5. Mai, das 3. Gundelfinger Entenrennen am 27. Mai und am 24. Juni das Kabarett mit „Dui do on de Sell“. Am 4. August findet wieder die „italienische Venezianische Nacht“ an den Ufern der Brenz statt. Vom 11. bis 12. August ist das Kinderfest mit historischem Lagerleben auf der Bleiche und daran anschließend ein mittelalterliches Sommerfest mit Live-Musik. Das in Gundelfingen schon mehrfach aufgetretene Künstlerduo „Hillus Herzdropfa“ tritt am 23. September mit seinem Stück „Dobblet gmobblet hebt besser!!“ auf. Der 2. Vorsitzende Eugen Hander informierte, dass sich der Bürgerverein mit einem historischen Lager, einem Mittelaltermarkt und mit verschiedenen anderen historischen Gruppen aus der Umgebung an den Festtagen zu „600 Jahre Spitalstiftung“ vom 15. bis 17. Juni beteiligen wird.

Bei der Ehrung für langjährige Mitgliedschaft wurden für 25 Jahre Werner Appel, Ludwig Böck, Dieter und Renate Erwig, Marianne Schirm, Magdalena und Alexander Seitz und Barbara Storb geehrt.

Für 30-jährige Vereinsmitgliedschaft wurden Xaver Abele, Renate und Helmut Albrecht, Wolfgang Bartelt, Renate Bamberger-Dalmer, Inge und Anton Baumgärtner, Marlene Bräu, Alois Bucher, Bernhard Delle, Christa Fischer-Kränzle, Willibald Friedel, Karl Götz, Brigitte Hegele, Hildegard Hopf, Xaver Kempter, Albert Kling, Doris Kränzle-Wörle, der Landkreis Dillingen, Max Lohner, Wolfgang Meindl, Frieda Niedwieser, Inge und Norman Pfeiffer, Liselotte Ruchti, Hedwig und Kurt Schmid, Resi Sedlmeier, Josef Seitz, die Stadtkapelle Gundelfingen, Michael Stark, Werner Strehle, Brigitte und Anton Veh, Antonia Wagenhuber, Petra Wagner, Rudolf Wahl, Gustav Wahl, Karin und Anton Walter und Andrea Wendlinger geehrt. (pm)

