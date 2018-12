vor 18 Min.

Viele Menschen im Kreis Dillingen wollen eine Urne

In vielen Städten und Gemeinden des Landkreises Dillingen entstanden neue Nischen und kleine Gräber. Woher der Trend kommt und was die Kirche dazu sagt.

Von Birgit Alexandra Hassan

108 neue Urnennischen entstehen derzeit am Wertinger Friedhof. Den Bau hatte der Stadtrat bereits Anfang des Jahres mit dem Haushalt beschlossen. Denn in der bestehenden Wand waren laut Stadtbaumeister Anton Fink zu dem Zeitpunkt bereits alle Nischen vergeben. Ab Januar wird es wieder Platz geben. Die Fundamente sind bereits gesetzt, die Wände selbst stehen seit Mitte Dezember ebenfalls. Jetzt fehlen noch Wege, Bänke zum Hinsitzen und die Verschlussplatten der einzelnen Nischen. Die schneidet derzeit noch ein örtlicher Steinmetz. 2008 hatte man in Wertingen die ersten speziellen Urnengräber angelegt – 64 Nischen und 79 kleine Erdgräber. Seitdem ist die Nachfrage kontinuierlich gestiegen. Das trifft allerdings nicht nur auf Wertingen zu.

In Zöschingen gibt es immer mehr kleine Erdgräber

„Die Art der Bestattung hat sich in den vergangenen zehn Jahren komplett gewandelt“, sagt Marlies Danzer. Sie betreut die Friedhöfe der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Syrgenstein und nennt als Beispiel den Friedhof in Zöschingen. Hier gab es „schon immer einen ganz normalen Friedhof“. Als in den vergangenen Jahren vermehrt nach Urnengräbern gefragt wurde, habe man angefangen, kleine Erdgräber dafür einzuplanen. Irgendwann brauchte es eine zweite Reihe, sodass sich Bürgermeister und Gemeinderäte dazu entschlossen, einen eigenen Bereich dafür entstehen zu lassen. „An Stellen, wo mehrere Erdgräber aufgelöst werden, führen wir die kleinen Gräber geschwungen im Kreis weiter“, beschreibt Marlies Danzer. Noch befänden sich zwar auch größere Familiengräber in diesem Friedhofsteil. Um diese werde momentan einfach herumgeführt. Später sollen hier nur noch Urnen Platz finden.

In einem anderen Teil des Zöschinger Friedhofs findet sich ein halbanonymes Gräberfeld. Wahlweise können auf einer Granitstele Bronzeschildchen mit den Namen der Verstorbenen angebracht oder die Menschen komplett anonym unter der grünen Wiese begraben werden. Noch hatte Marlies Danzer dafür allerdings keine Nachfrage. Doch sie vermutet, dass dies bald kommen werde, immerhin würden bei ihnen mittlerweile 75 bis 80 Prozent der Menschen verbrannt und ihre Asche in einer Urne bestattet.

In Syrgenstein gibt es einen Baumhain

In Syrgenstein beispielsweise habe es vor rund 20 Jahren massive Platzprobleme gegeben. Da sich die Bevölkerung gegen eine Erweiterung des Friedhofs in Altenberg aussprach, errichtete man laut Danzer seitlich unterhalb des Schlosses erste Urnenwände. „Diese sind gut frequentiert“, berichtet die Verwaltungsangestellte. Dazu entstand ein Baumhain. „Die Tendenz ist überall gleich, bei uns ist es in Altenberg losgegangen, hier hat sich durch den Platzmangel alles schneller gewandelt.“ Danzer kann die Vorteile durchaus nachvollziehen: Kürzere Ruhefristen, wenig Pflegeaufwand und der Wegfall eines Grabsteines würden die Bestattung vergünstigen.

Ist eine Urnenbestattung günstiger?

Dass eine Urnenbestattung generell günstiger ist, kann man laut Norbert Landrichinger nicht sagen. Der Lauinger Bestatter weist beispielsweise darauf hin, dass es auch für eine Urnenbestattung einen Sarg brauche. Dazu fallen die Kosten für das Krematorium an. Überflüssig wird bei einer Urnenbestattung dafür das Grabmachen. Grabstein, Zeremonien und Sonstiges sind sehr individuell. Landrichinger vergleicht die Abwicklung einer Beerdigung gerne mit dem Kauf eines Autos: „Was kostet eine Beerdigung?“ könne man ebenso wenig pauschal beantworten wie die Frage, was ein Auto kostet. Dazwischen können jeweils Tausende von Euros liegen.

Der Bestatter sieht den einzigen Grund für den Anstieg der Urnenbestattungen in der Grabpflege: „Früher waren fünf Kinder zu Hause, heute lebt von zwei Kindern einer in Hamburg und der andere in München.“ Seit etwa fünf Jahren beobachtet Landrichinger somit einen Trend zu den Urnen. Im ersten Halbjahr 2018 vermutete er, dass es heuer sogar erstmals mehr Urnenbestattungen geben werde. Doch wandelte sich dies im zweiten Halbjahr nochmals, sodass er am Ende des Jahres auf rund 60 Prozent Erd- und 40 Prozent Feuerbestattungen zurückblickt – dennoch ein Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Jahren, als es rund 80 zu 20 Prozent waren. Ein Trend, der seinen ganz persönlichen Vorstellungen widerspricht. „Für mich kommt einmal nur eine Erdbestattung infrage, das ist klar.“ Darin stimmt Landrichinger mit Wertingens Stadtpfarrer Rupert Ostermayer überein. Von kirchlicher Seite würden Erd- und Urnenbestattungen zwar seit vielen Jahren offiziell als gleichberechtigt gesehen und vom Ablauf her gleich behandelt. Persönlich ist es für Ostermayer jedoch bedeutungsvoller und christengemäßer, vom ganzen Körper Abschied zu nehmen. „In der biblischen Geschichte ist Jesus mit seinem ganzen Leichnam im Grab gelegen und auferstanden – das ist nach wie vor unser Grundgedanke.“ Zur Hälfte, schätzt der Wertinger Stadtpfarrer, würden mittlerweile Erd- und Urnenbestattungen gewünscht.

Das Thema beschäftigt alle Kommunen im Landkreis Dillingen

Egal wie die Verteilung prozentual im Einzelnen aussieht, Fakt ist, dass sich derzeit alle Gemeinden und Städte im Landkreis Dillingen mit dem Thema auseinandersetzen müssen. So hat Laugna vor wenigen Tagen Gebühren für seine neu entstandenen Urnengräber festgelegt. Und die Gemeinde Buttenwiesen beschäftigt sich seit zwei Jahren intensiv mit der Integration von Urnengräbern auf ihren Friedhöfen. „Bei uns müssen alle verwendeten Urnen verrottbar sein.“ Kämmerer Rainer Schechinger, der bis vor zwei Jahren das Friedhofswesen in der Gemeinde unter sich hatte, erklärt auch warum: „Wenn die Ruhefristen in den Urnennischen ausgelaufen sind, kommt die Urne unter Umständen unter die Erde.“ – Somit bewahrheitet sich irgendwann für alle gleichermaßen: Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub…

