Vieles bewegt und vieles vor

Die Freien Wähler Höchstädt über B16, Trinkwasser, Bushaltestelle und Bienen

Fabian Weiß, Vorsitzender der Freien Wähler Höchstädt, informierte bei einer Versammlung, dass nun die Wahlbenachrichtigungen versandt werden. Danach können auch die Briefwahlunterlagen angefordert werden, direkt im Rathaus oder über www.vg-hoechstaedt.de. Zu beachten sei, dass beim Stadtrat maximal 20 Stimmen und beim Kreistag maximal 60 Stimmen vergeben werden können und höchstens drei Stimmen für einen einzelnen Kandidaten. Unabhängig davon darf maximal eine Liste angekreuzt werden, erklärt Weiß.

Bürgermeister Gerrit Maneth erklärte das Thema Wasserversorgung und B16-Umfahrung-Nord. Ein Erhalt der eigenen Wasserversorgung sei nur in Verbindung mit den derzeitigen Untersuchungen zum Wasserschutzgebiet möglich. Dabei zeichne sich ab, dass künftig sogar mehr Trinkwasser gefördert werden könne und ein Bau der B16-Nord außerhalb des Wasserschutzgebiets möglich wäre. Beides werde von den Freien Wählern begrüßt, weil es sich um eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft handelt. Zum Thema Sicherheit für Fußgänger speziell am Marktplatz wurde in der Sitzung des Hauptausschusses von Maneth und seinem Stellvertreter Hans Mesch eine Verbesserung der Ausleuchtung des Fußgängerüberwegs und eine Blinklichtanlage gefordert, heißt es in der Pressemitteilung.

Dies wurde zwischenzeitlich von der Verkehrsschau positiv beschieden und kann nun vom Staatlichen Bauamt Krumbach realisiert werden.

Auf Drängen von Mesch konnten die Schulbushaltestellen in Höchstädt aufgestockt und somit vor allem die Verbindung nach Wertingen deutlich verbessert werden, schreiben die Freien Wähler. Reinhard Kunzmann zeigte sich erfreut, dass die Pflanztröge am Marktplatz und im Mittelteil der Herzogin-Anna-Straße aufgestellt wurden.

Eva Graf-Friedel ging auf das für die gesamte Sport- und Fitnessbewegung wichtige Projekt Zukunft der SSV ein und stellte klar: Der Zuschuss der Stadt für den letzten Bauabschnitt beträgt 575000 Euro und nicht eine Million. Viele würden reden, wie wichtig Sport- und Freizeitangebote seien. „Wir handeln, und das aus Überzeugung“, so Graf-Friedel.

Simone Bschorer gab Erläuterungen zum Besuch der Freien Wähler im AWO-Seniorenheim und verdeutlichte die äußerst wertvolle Aufgabe derartiger Einrichtungen im Pflegebereich.

Peter Kordik war sich mit den zahlreich erschienenen Stadtratskandidaten einig, dass in den vergangenen Jahren einiges bewegt wurde. Unter anderem durch die Innenstadtoffensive, die zahlreichen Veranstaltungen im Schloss, die Erschließung neuer Baugebiete verbunden mit erneuerbarer Energieversorgung und Blühstreifen für Bienen, die längst überfällige Schulsanierung oder der anstehende naturnahe Kindergarten. (pm)

