vor 17 Min.

Vielfältig engagiert

Reinhold Baumgartner wird 80

In diesen Tagen hat der gebürtige Unterbechinger Reinhold Baumgartner seinen 80. Geburtstag gefeiert. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung bei der Firma Bosch. Weitere Stationen waren die Firma Straub im Fassadenbau, die Firma Kalinna als Ausbildungsleiter und beim Kolpingbildungswerk als Projektleiter. 1977 übernahm er, nach einem berufsbegleitenden Studium im Sozialbereich, als Werkstattleiter die Werkstätte für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe in Dillingen. Für den weiteren Auf- und Ausbau der Nordschwäbischen Werkstätten in Dillingen, zeitweise auch in Nördlingen und Wertingen, war er in den folgenden Jahren maßgeblich für deren Planung und Durchführung verantwortlich. Innerhalb der Gemeinde wirkte er im Pfarrgemeinderat, als Zweiter Bürgermeister im Gemeinderat und als Vorsitzender des Obst-und Gartenbauvereines. Der begeisterte Musiker hatte bereits mit 16 Jahren mit dem „Enzianquartett“ seine erste Band. In den folgenden Jahren spielte er als Akkordeonist bei der Tanzkapelle „Güntner“ und später bei einer Band der Bundeswehr. Als Prüfungsbeauftragter des Industrie-und Handelsgremiums Dillingen war er für den Einsatz der Prüfer im kaufmännischen Bereich an der Berufsschule Lauingen verantwortlich.

Seinen Ruhestand verbringt der Jubilar inzwischen in Kempten im Allgäu, wobei ihm seine gesamte Familie mit Kindern und Enkeln gratulieren. (pm) Foto: Baumgartner

Themen folgen