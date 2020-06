09:11 Uhr

Vier Betrunkene randalieren in Dillingen

Sie legten sich auf die Straße und warfen mit Stühlen.

Betrunken haben am Montagmorgen vier erwachsene Männer in Dillingen randaliert. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich eine Taxifahrerin um 2 Uhr morgens und teilte mit, dass in der Donauwörther Straße vier Männer Stühle auf die Straße warfen und sich auf die Fahrbahn legten.

Alle vier waren stark betrunken

Die verständigten Polizeibeamten entdeckten das Quartett. Die Männer im Alter von 23, 25 und 28 Jahren seien sehr betrunken gewesen. Sie wurden eindringlich belehrt und anschließend nach Hause geschickt, zu einem Sachschaden kam es nicht. (pol)

