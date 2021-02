vor 17 Min.

Vier Schwerverletzte nach missglückten Überholmanövern

Auf der B16 bei Schwenningen und der Staatsstraße bei Bachhagel krachen Autos ineinander

Von Berthold Veh

Auf der Bundesstraße 16 bei Schwenningen hat sich am Donnerstagmorgen nach einem missglückten Überholmanöver im Nebel ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Und am Abend zuvor hat es ebenfalls beim Überholen auf der Staatsstraße bei Bachhagel gekracht. Insgesamt erlitten vier Menschen schwere oder gar lebensbedrohliche Verletzungen.

Eine 39-jährige Autofahrerin war am Donnerstag gegen 6.20 Uhr von Schwenningen in Richtung Blindheim unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau im Nebel einen vor ihr fahrenden Lastwagen überholen. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei ein entgegenkommendes Auto, das ein 27-Jähriger fuhr. Die Fahrzeuge prallten frontal zusammen und landeten in einem angrenzenden Acker. Der Wagen der 39-Jährigen war zuvor auch noch gegen den überholten Lkw gestoßen. Beide Fahrer wurden in ihren Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den Autowracks befreit werden.

Der 27-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. Die 38-jährige Unfallverursacherin wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes brachte die Frau zur Behandlung in die Wertinger Kreisklinik.

An der Unfallstelle, die einem Trümmerfeld glich, waren die Feuerwehren Höchstädt, Dillingen, Schwenningen, Donaumünster und Tapfheim mit etwa 100 Helfern im Einsatz. Die B16 war mehr als fünf Stunden bis etwa 11.40 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. In Fahrtrichtung Schwenningen stauten sich die Lkw auf einer Länge von fast einem Kilometer zurück. Den Sachschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit etwa 56000 Euro an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Bereits am Mittwochabend hatte sich gegen 19.30 Uhr auf der Staatsstraße 2025 zwischen Lauingen und Giengen ebenfalls ein schwerer Unfall ereignet. Eine 52-jährige Autofahrerin wollte bei Bachhagel einen Lkw überholen. Dabei übersah sie laut Polizeibericht den entgegenkommenden Wagen einer 42-Jährigen. Beide Autos stießen frontal zusammen. Dabei wurden beide Frauen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie erlitten schwere Verletzungen und wurden in die Krankenhäuser nach Ulm und Heidenheim gebracht.

An den beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von etwa 18500 Euro. Die Feuerwehren der Umgebung waren mit vielen Helfern vor Ort, um bei der Rettung und Bergung zu helfen. Außerdem übernahmen sie die Verkehrslenkung an der Unfallstelle. (mit pol)

