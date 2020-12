vor 20 Min.

Vier Tote über Weihnachten: Die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis Dillingen

Im Wertinger Seniorenheim St. Klara sind über Weihnachten drei Personen gestorben. Das sind die Corona-Zahlen des Landkreises Dillingen für Sonntag, 27. Dezember 2020.

Wie das Landratsamt Dillingen am Sonntag mitteilt, beträgt die 7-Tages-Inzidenz 126,34. Der Wert gibt die Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Derzeit gibt es laut Landratsamt 175 aktive Fälle (Meldefälle unter Quarantäne). 74 Tote sind mittlerweile im Landkreis in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten). An Heiligabend ist eine 90-jährige Bewohnerin des Wertinger Seniorenheims St. Klara verstorben. Sie war bereits am 8. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden und wurde am 21. Dezember zur stationären Behandlung im Krankenhaus aufgenommen. Am selben Tag verstarb eine über 75-jährige Bewohnerin der Senioreneinrichtung. Sie war am 17. Dezember positiv getestet worden und wurde seit dem 19. Dezember im Uniklinikum Augsburg behandelt.

Zahl der mit Corona verstorbenen steigt im Landkreis Dillingen auf 74

Eine 84-jährige Bewohnerin verstarb am 26. Dezember. Sie war in der Einrichtung zur Kurzzeitpflege und bereits seit dem 23. November positiv getestet. Am 21. Dezember musste sie wegen einer akuten Verschlechterung ihres Allgemeinzustands stationär aufgenommen werden und verstarb auf der Covid-Station des Krankenhauses Wertingen. Damit ist die Zahl der Todesfälle in der Einrichtung St. Klara auf 30 gestiegen

1594 Personen haben die Quarantäne bisher beendet. Insgesamt gibt es aktuell 486 Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I).

Insgesamt meldet das Landratsamt nur einen neuen bestätigten Fall für Freitag.

Erreichbarkeitszeiten des Bürgertelefons des Landratsamtes Dillingen

Das Landratsamt Dillingen hat insbesondere am Wochenende die Erreichbarkeit des Bürgertelefons an die Präsenz der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes angepasst:

Bürgerinnen und Bürger können sich mit Fragen zu den getroffenen Maßnahmen von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, am Freitag von 8 bis 13 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr an das Bürgertelefon (Tel. 09071/51-350) wenden. Zudem besteht unverändert die Möglichkeit, sich per E-Mail mit Fragen und Anliegen an das Landratsamt zu wenden (btelefon@landratsamt.dillingen.de).

