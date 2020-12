07:34 Uhr

Vier Verletzte nach Unfall in Lauingen

20-Jähriger kommt in Lauingen von Straße ab. Auch zwischen Warnhofen und Diemantstein kracht es.

Ein 20-Jähriger ist laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Schabringer Straße in Lauingen aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin ins Schlingern geraten.#

Der junge Mann ist zu schnell gefahren

Dabei prallte er mit einem entgegenkommenden Suzuki zusammen, wie es im Bericht der Dillinger Polizei beschrieben wird. Sowohl der 20-jährige Unfallverursacher, als auch sein 44-jährige Unfallgegner und seine 38-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

Er musste ins Krankenhaus Donauwörth

Zu einem ähnlich gelagerten Unfall kam es am Donnerstag gegen 20.15 Uhr auf der Staatsstraße 2212 zwischen Warnhofen und Diemantstein. Dort war ein 20-Jähriger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Mazda von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung in ein Feld gerutscht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der 20-Jährige wurde laut Polizeibericht von Freitag vorsorglich zur Untersuchung ins Donauwörther Krankenhaus gebracht.

Auffahrunfall in Buttenwiesen

Am Donnerstag kam es gegen 15.50 Uhr zu einem weiteren Unfall. Eine 30-jährige Renault-Fahrerin wollte von der Burgstraße in die Kapellenstraße in Buttenwiesen einbiegen. Eine nachfolgende Opel-Fahrerin erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende Pkw abbremste und prallte in das Heck des Renaults. Dabei entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von rund 2200 Euro. (pol)

