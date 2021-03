Vogelschützer sehen den Wald im Landkreis Dillingen in Gefahr

Die LBV-Kreisgruppe sorgt sich um die Natura-2000-Waldgebiete im Landkreis Dillingen. Dort würden aus wirtschaftlichen Gründen zu viele alte Bäume abgeholzt. Der Kaisheimer Forstbetriebsleiter widerspricht.

Die Kreisgruppe Dillingen des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) sieht mit großer Sorge die Gefährdung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen in Wäldern, die als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen wurden. Gerade jetzt im Nachfeld der winterlichen Forstbewirtschaftung treten immer wieder Bürger an das Vorstandsteam der LBV-Kreisgruppe heran und drücken ihr Unverständnis über ein aus ihrer Sicht radikales Vorgehen in unseren heimatlichen Wäldern aus. Bestätigt sehen sich die Kritiker durch die Klage der EU-Kommission, die Deutschland eine unzureichende Umsetzung der zu Natura-2000 ergangenen EU-Richtlinien vorwirft.

Anne Vogel, Vorsitzende der Kreisgruppe, sieht auch Gebiete im Landkreis Dillingen in Gefahr. Über 30 Prozent der Landkreisfläche seien Natura-2000-Gebiete. Nahezu die Hälfte davon sind laut Pressemitteilung Waldflächen mit einer hochwertigen Naturausstattung. Diese seien in Jahrhunderten entstanden, weil die Waldbewirtschaftung in schonender Weise erfolgte. Die forstliche Nutzung sei in Natura-2000-Gebieten noch immer zulässig, wenn die waldbaulichen Maßnahmen nicht zu einer Verschlechterung führen. Es stehe außer Frage, dass sich der Zustand der Wälder durch Bewirtschaftung sogar verbessern könne, zum Beispiel durch das Zulassen von Alterungsstadien und der Erhaltung von Totholz. In vielen Fällen sei aber eine Verschlechterung zu beobachten, beispielsweise durch die übermäßige Entnahme von Altbäumen.

Als besonders fragwürdig angesehen wird die Bewirtschaftung von Wäldern des Bayerischen Staates. „Hier ist meist deren gewinnorientierte Ausrichtung wichtiger als der ökologische Aspekt“, teilt Vogel mit. Nach dem neuen Bayerischen Naturschutzgesetz werde jedoch gerade der biologischen Vielfalt in Staatswäldern der Vorrang eingeräumt.

Kreisgruppe kritisiert gewinnorientierte Bewirtschaftung im Landkreis Dillingen

Wenn man als Beispiel den Wald nördlich von Finningen betrachte, der sowohl als FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Gebiet als auch als Vogelschutzgebiet ausgewiesen wurde, entstehe der Eindruck, so die Fachleute der LBV-Kreisgruppe, als würden zugunsten wirtschaftlicher Zielsetzungen alle bestehenden Spielräume bis an die Grenzen ausgereizt. Und dies in einem Staatswaldgebiet. Bis zur Forstreform im Jahre 2004 habe die Bewirtschaftung weitgehend den Erhaltungszielen entsprochen. Nun aber hätten große Auflichtungen und die Entnahme überproportional vieler starker Stämme die Waldstruktur stark verändert. Zwar hat sich der Forst nach Angaben der Kreisgruppe verpflichtet, zum Beispiel Eichen ab einem Durchmesser von 100 Zentimetern und Buchen ab 80 Zentimeter nicht mehr zu fällen. „Tatsächlich werden jedoch die Stämme schon entnommen, bevor sie diese Stärke erreichen können“, stellt die LBV-Kreisgruppe fest. „Es kann nicht sein, dass in Wäldern, die im Eigentum des Freistaates Bayern sind, eine gewinnorientierte Bewirtschaftung im Vordergrund steht“, so Kreisgruppenvorsitzende Vogel.

Priorität habe in den genannten unzerschnittenen, weiträumigen Jurawäldern der Erhalt eines alt- und totholzreichen Mischwaldbestandes, der den Lebensraum insbesondere der auf Alt- und Höhlenbäume spezialisierten Arten, etwa dem dort vorhandenen Schwarzspecht oder der Population der Bechsteinfledermaus, erhält und verbessert.

Die eindringliche Bitte des Vorstandsteams der LBV-Kreisgruppe geht an die Verantwortlichen des Staates, die ihre ökonomischen Vorstellungen den Forstleuten vor Ort vorgeben. Biodiversität und Artenvielfalt müssten in Natura-2000-Gebieten gerade in der heutigen Zeit einen höheren Stellenwert haben als Gewinnstreben. Ökologische Handlungsanweisungen seien in den Natura-2000-Managementplanungen ausreichend vorhanden. Durchgehend wird hier die Erhaltung und Förderung alter Bestandstrukturen und die Entwicklung von noch nicht so alten Beständen zu wertvollen Quartiershabitaten für bedrohte Arten dringend empfohlen. Eine sorgfältige Umsetzung sei überfällig.

Zuwachs an Holz im Finninger Revier

Das Vorgehen des Forstbetriebs Kaisheim hatten bereits vor vier Jahren der ehemalige und inzwischen verstorbene LBV-Kreisvorsitzende Reimut Kayser und der Finninger Eckard Huber bei einem Ortstermin in der Waldabteilung Raubühl bei Unterliezheim kritisiert. Forstbetriebsleiter Helmut Weixler wies die Darstellung Kaysers und Hubers aber entschieden zurück. Das 1800 Hektar große Finninger Revier werde nach dem Forstwirtschaftsplan bewirtschaftet. Die Bestandsaufnahme habe eindeutig ergeben, „dass wir hier einen Zuwachs an Holz haben“, betonte Weixler.

Im Revier Finningen stand damals pro Jahr der Entnahme von 11.000 laufenden Metern Holz ein Zuwachs von 17.500 lfm entgegen. „Methusalem-Bäume bleiben stehen“, erklärte der Forstdirektor. Eine Buche etwa, deren Stamm mehr als 80 Zentimeter aufweist, dürfe ohnehin im Liezheimer und Bergheimer Forst und anderswo nicht gefällt werden. Der Starkholz-Vorrat habe nicht abgenommen. Demnächst, so Weixler, werde es neue Zahlen geben. Und der Finninger Revierförster Joachim Schmäing sagte bei dem Rundgang: „Wir lassen jeden Baum, in dem ein Spechtloch oder ein Horst zu sehen ist, stehen.“ (pm, bv)

