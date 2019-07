13.07.2019

Vokalensemble des SWR singt

Spitzenmusiker in Obermedlingen

Das hochrenommierte SWR-Vokalensemble Stuttgart gastiert an diesem Sonntag, 14. Juli, um 19 Uhr in der Stiftskirche Mariä Himmelfahrt in Obermedlingen.

Im Rahmen des „Zeitgenossen“-Festivals der Opernfestspiele Heidenheim präsentieren die Stuttgarter unter der Leitung von Markus Creed bei diesem Sonderkonzert unter anderem Volksliedbearbeitungen des Esten Velj Tormis und der Lettin Maija Einfelde. Klangvolle Namen wie Arvo Pärt und Peter Vasks dürfen auf dem Programm nicht fehlen. Schönheit, Sinnlichkeit, vitale Urtümlichkeit und eine meditative Kraft und Ruhe zeichnen die Musik des Baltikums laut Pressemitteilung aus. Das SWR-Vokalensemble singt Werke, die von baltischen Komponisten in den vergangenen Jahrzehnten für professionelle Kammerchöre geschrieben wurden.

Eröffnet wird der Konzertabend vom preisgekrönten Neuen Kammerchor des Heidenheimer Schiller-Gymnasiums unter der Leitung von Thomas Kammel, ebenfalls mit baltischen Werken von Esenvalds, Dubra und Pärt. Ein Höhepunkt wird bei diesem Partnerkonzert das von beiden Chören vorgetragene Werk „And I heard a voice“ von Arvo Pärt werden. Karten für das Konzert in Obermedlingen gibt es an der Abendkasse. (pm)

