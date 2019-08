15:50 Uhr

Vollsperrung in der Dillinger Innenstadt

Die Kapuzinerstraße Dillingens Innenstadt wird an einer Stelle gesperrt.

Ab Montag ist eine Straße in Dillingen komplett gesperrt. Ein Schaden muss repariert werden.

Aufgrund eines größeren Schadens an einer Abwasserhausanschlussleitung in der Kapuzinerstraße muss diese in der kommenden Woche vom 2. September bis einschließlich 6. September zwischen dem Bayerisch-Hof-Platz und der Conviktstraße komplett gesperrt werden. Der Fußgängerweg auf der Seite vom Modehaus Holzner ist uneingeschränkt begehbar.

Die notwendigen Maßnahmen werden laut Pressemitteilung bewusst in den Ferien erledigt, da in dieser Zeit keine Schulkinder unterwegs sind und auch der allgemeine Verkehr geringer ist. Das teilen die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen offiziell mit. (pm)

Weitere Themen dazu:

Bauarbeiten bei Obermedlingen: Kreisstraße gesperrt

Straße zwischen Wittislingen und Frauenriedhausen wird gesperrt

Die Baustellen im Landkreis Dillingen und drumherum

Baustellen bremsen Rettungsdienste im Landkreis Dillingen aus