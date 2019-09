00:32 Uhr

Vom Beethoven- Konzert bis zum Jazz

Kulturring-Reihe: So klingt’s im Dillinger Schloss

Die Konzertreihe des Kulturrings Dillingen wird am Samstag, 5. Oktober, im Festsaal im Schloss mit dem „Münchner Gitarrentrio“ eröffnet. Das Trio spielte schon bei renommierten Festivals, wie in der Philharmonie in St. Petersburg. Ihr Repertoire reicht von Vivaldi, Bizet, Tschaikowski bis in die Moderne.

Klassisch geht es am 26. Januar weiter mit dem in Dillingen bereits bekannten „Wuppertrio“. Das junge Ensemble mit den drei preisgekrönten Musikern Sayaka Schmuck, Klarinette, Prof. Barbara Buntrock, Viola, und dem Pianisten Benyamin Nuss spielt Beethovens Gassenhauer Trio, Bruchs Op. 83 und Schumanns Märchenerzählungen.

Weiter geht es mit Wolfgang Düthorn, der diesmal die Stilrichtung wechselt: Jazz statt Klassik. Das Ensemble mit Wolfgang Düthorn am Kontrabass, dem Solo-Gitarristen Andy Weiss, dem Klarinettisten und Rhythmusgitarristen Peter Stenzel und anderen spielt Werke von Django Reinhardt und eigene Kompositionen. Das Konzert wird am 28. März stattfinden.

Gipsy-Swing, Csardas und Valse-Musette stehen am 2. Mai auf dem Programm der Gruppe „Swing Guitars“, die neben bekannten Hits auch mit Eigenkompositionen die Zuhörer in Schwung bringen will.

Argentinische Leidenschaft und brasilianische Lebenslust erlebt das Publikum beim „Concerto Latino“ am 20. Juni mit den einheimischen Künstlern Sonja Lorenz, Flöte, Agata Englert, Gitarre, Christian Kempter, Vibraphon, Franz Heim, Kontrabass, und Gerhard Kling, Percussion und Klavier. Zu Beethovens 250. Geburtstag gibt es im Schlosshof am 12. Juli im Rahmen des Stadtfestes ein großes Beethoven-Konzert mit der 6. Sinfonie Pastorale, der Leonoren-Ouvertüre und der Fantasie für Klavier, Chor und Orchester. Dazu konnte das Universitätsorchester Regensburg unter der Leitung von Arn Goercke engagiert werden. (pm)

können ab sofort im Vorverkauf erworben werden: telefonisch unter 09071/54108 oder 54109, online unter www.ticket-dillingen.de und im Bürgerbüro im Rathaus. (pm)

