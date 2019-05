14:49 Uhr

Vom Festplatz mit dem Stadtbus ins Dillinger Zentrum?

Es gibt Überlegungen, eine neue Verbindung während der Bauphase des Parkhauses zu testen. Der Stadtentwicklungs-Ausschuss ist grundsätzlich dafür.

Von Berthold Veh

Der öffentliche Nahverkehr in Dillingen soll attraktiver werden, sagt Oberbürgermeister Frank Kunz. Etwa 200000 Euro legt die Kommune jährlich beim Betrieb des Stadtbusses drauf. Der Zuspruch lässt zu wünschen übrig. Jetzt denkt die Kreisstadt aber, wie Kunz informiert, über ein zusätzliches Angebot nach. Denn mit dem anstehenden Bau des Hauses der Wirtschaft und des Parkhauses auf dem Areal in der Nähe des Bahnhofs könnten es mit den Parkplätzen in Dillingen vorübergehend eng werden. Und der Stadtbus, so die Überlegung, könnte mit einer zusätzlichen Verbindung vom Festplatz im Donaupark ins Zentrum für eine Entlastung sorgen und Kunden ein stressfreies Einkaufen ermöglichen. Die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses beschlossen in ihrer Sitzung am Montagabend im Stadtsaal einstimmig, dass die Verwaltung diesen Vorstoß prüfen soll. „Ich finde, dass dies ein spannender Versuch ist“, sagt Rathauschef Kunz. Außerhalb parken, für einen Euro in die Stadt fahren – der Oberbürgermeister sagt, er könne sich vorstellen, dass solch ein Angebot angenommen wird. Die weiteren Themen im Ausschuss:

Querungshilfe: Die Stadträte haben der Planung für eine Querungshilfe im Bereich der Marienstraße in Donaualtheim zugestimmt. Radler und Fußgänger sollen die Marienstraße dadurch im Bereich des Baugebiets Josef-Litzel-Ring sicherer überqueren können.

Gehweg-Verlängerung:

Zugestimmt hat der Ausschuss auch der Planung des Landkreises zur Verlängerung des Gehwegs entlang der Neresheimer Straße bis zur Georg-Graf-Straße im Norden von Donaualtheim. Der Gehweg endet bisher an den bebauten Grundstücken. Weil der Landkreis die Georg-Graf-Straße ohnehin umbaut und die Ortseinfahrten in Donaualtheim neu gestaltet (man biegt jetzt in den Ort ab, und fährt nicht mehr direkt hinein), wird der Gehweg dorthin um 145 Meter verlängert. Er wird 1,80 Meter breit und soll auch von Radfahrern genutzt werden können. Die Kosten liegen laut Kunz bei 80000 Euro, mit einem Zuschuss von 60 Prozent sei zu rechnen.

Nutzungsänderungen: Ein Transportunternehmen darf die bestehenden Hallen eines Aussiedlerhofes in Fristingen nutzen. Die Stadträte haben der Nutzungsänderung einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt, informierte der Rathauschef. Auch in Kicklingen stimmten die Ausschussmitglieder einer Nutzungsänderung für zwei landwirtschaftliche Hallen im Außenbereich zu. Eine Haustechnik-Firma wird sie künftig gewerblich nutzen.

