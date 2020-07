00:32 Uhr

Vom Taekwondo bis zum Tennis

Trotz Corona: In Dillingen gibt’s ein Kinderferienprogramm

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Dillingen ein Ferienprogramm für alle Kinder aus Dillingen und den Stadtteilen an – wenn auch bedingt durch die Corona-Einschränkungen in einer besonderen Form. Oberbürgermeister Frank Kunz sagt: „Die Sicherheit und Gesundheit von allen Teilnehmern stand bei der diesjährigen Planung natürlich an erster Stelle. Gleichzeitig war es uns wichtig, dass wir den Buben und Mädchen gerade in diesem turbulenten Jahr wieder ein möglichst abwechslungsreiches Programm bieten können.“ Dankbar ist man vonseiten der Stadt, dass sich eine Vielzahl an Vereinen und weiteren Anbietern auch unter den erschwerten Rahmenbedingungen bereit erklärt haben, ein Angebot auf die Beine zu stellen. Insgesamt können heuer 20 Veranstaltungen angeboten werden.

Der beliebte Besuch bei der Polizei steht laut Pressemitteilung beispielsweise ebenso auf dem Programm wie sportliche Aktivitäten (Golf, Qigong, Taekwondo, Tennis, Wasserski, Yoga) oder Kino-Nachmittage. Das Programm liegt ab jetzt in den Schulen und im Rathaus aus.

Auch das Online-Anmeldeverfahren kommt heuer aufgrund der durchweg positiven Resonanz wieder zum Einsatz. Eine gerechte Verteilung der Plätze wird laut Mitteilung zusätzlich dadurch erreicht, dass diese nicht nach dem Motto „Wer zuerst kommt …“ vergeben werden, sondern nach einem Losverfahren. Anmelden für das Ferienprogramm können sich alle Dillinger Kinder ab dem 13. Juli. Haben sich auf ein Angebot mehr Kinder beworben, als Plätze frei sind, wird die Teilnahme am 20. Juli verlost.

Bei allen Veranstaltungen, bei denen danach noch Plätze frei sind, können sich auch Buben und Mädchen bewerben, die nicht in Dillingen wohnen. Vor der Anmeldung sollten auf jeden Fall die Teilnahmebedingungen gelesen werden. (pm)

Das Kinderferienprogramm der Stadt Dillingen ist im Netz zu finden unter www.unser-ferienprogramm.de/dillingen_donau

