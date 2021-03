vor 13 Min.

Von Arbeitslosigkeit bis offene Stellen: die Zahlen für den Kreis Dillingen

Im Februar ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth mit den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm leicht gesunken. Die Zahlen für den Landkreis Dillingen von Arbeitslosigkeit bis zu offenen Stellen.

Aktuell liegt die Arbeitslosenquote in Nordschwaben bei 3,0 Prozent und damit 0,1 Prozent unter dem Januarwert. Vor einem Jahr lag sie bei 2,3 Prozent. Insgesamt sind 9475 Menschen arbeitslos gemeldet, 329 weniger als vor einem Monat, aber 2298 mehr als vor einem Jahr.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Dillingen hat sich im Februar kaum geändert. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote – wie schon im Januar – bei 3,0 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 2,2 Prozent. Insgesamt sind 1663 Menschen arbeitslos gemeldet, 18 weniger als vor einem Monat, aber 465 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenzahl im Landkreis Dillingen geht nur leicht zurück

„Wie jedes Jahr verzeichnen wir nur einen kleinen Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Februar. Die übliche saisonale Entlastung wird sich erst in den kommenden Monaten bemerkbar machen. Zudem erwarten wir eine positive Entwicklung, wenn die Pandemie-Einschränkungen gelockert werden können“ kommentiert Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur die aktuelle Situation. „Vorsichtig zuversichtlich stimmt auch, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften leicht anzieht. So wurden uns im vergangenen Monat 169 neue Arbeitsstellen gemeldet.“

Doch immer noch liegen die Anzeigen für Kurzarbeit laut Pressemitteilung auf einem hohen Niveau. Das sei neben den Auswirkungen der Corona-Krise ein Indiz für konjunkturelle Schwächen und strukturelle Veränderungen.

Im Februar haben sich 348 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 178 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 361 die Arbeitslosigkeit beenden, 126 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf. Von den 1663 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1115 (minus 20 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 548 (plus zwei im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Dillingen gemeldet.

Der Agenturleiter appelliert an die Betriebe im Kreis Dillingen: Bildet aus!

In der Woche der Ausbildung vom 15. bis 19. März soll auf den hohen Stellenwert der betrieblichen Ausbildung aufmerksam gemacht werden. Besonders an die Unternehmen appelliert Paul, in ihrer Bereitschaft auszubilden, nicht nachzulassen: „Geben Sie den Jugendlichen, die es aktuell besonders schwer haben, die Chance auf einen erfolgreichen Start in die Zukunft. Denn trotz Pandemie wird die Fachkräftegewinnung und -sicherung ein wichtiges Thema bleiben. Unser Arbeitgeber-Service unterstützt Sie dabei.“ Jugendliche, die bisher noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz haben, sollten sich umgehend mit der Berufsberatung in Verbindung setzten. Die Agentur hilft bei der Suche nach dem passenden Beruf und nach Ausbildungsplätzen.

Immer noch wird oft Kurzarbeit in Anspruch genommen, auch im Kreis Dillingen

Der Umfang der realisierten Kurzarbeit ist unverändert sehr hoch. Seit Beginn des erneuten Lockdown im November stieg die Zahl der eingegangenen Anzeigen kontinuierlich. Nach einem zwischenzeitlichen Hoch im Januar 2021 sanken die Anzeigen im Februar wieder. Bis zum 24. Februar gingen für den Landkreis Dillingen 37 Anzeigen für 657 Beschäftigte ein, im Januar waren es 111 Anzeigen für 698 Beschäftigte.

Im Januar wurden 169 neue Arbeitsstellen gemeldet fast doppelt so viele als im Januar. Leider sei der Bestand an offenen Stellen weiterhin rückläufig. Insgesamt befinden sich im Stellenpool 588 Arbeitsstellen, 141 oder 19,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Gesucht wird Personal in den Berufsbereichen Lagerwirtschaft, Maschinenbau, Altenpflege, Kranführer, Verkauf, Bauelektrik, Metallbearbeitung, Schweißtechnik, Büro und Kfz-Technik. (pm)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen