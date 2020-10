23.10.2020

Von Bildung über Breitbandausbau bis zu Obstsorten

Die FDP in der Region zeigt in Donauwörth ihre Ziele auf

Kürzlich fand der Wahlkampfauftakt der FDP Donau-Ries in Donauwörth im Restaurant zum Goldenen Hirsch statt. Alois Jäger, Kreisvorsitzender Dillingen und Bezirksrat für Schwaben, erklärte den laut Pressemitteilung zahlreich erschienenen Teilnehmern die Wichtigkeit der Sicherung des Genpools alter Obstsorten, die dann auch mit dem Klimawandel zurechtkommen. Dafür unterstützt der Bezirk Schwaben in Schlachters eigens ein Projekt mit 500000 Euro über zehn Jahre. „Aber wir brauchen auch eine Außenstelle in Nordschwaben, da die dort beheimateten Sorten das raue Klima der Schwäbischen Alb brauchen“, so Jäger auf den Antrag der FDP hinweisend. Er referierte über Gewässerschutz im Kreis und Nachhaltigkeit im Bezirkstag. Dies verdeutlichte Jäger anhand eines aus Altpapier hergestellten Kugelschreibers, den der Bezirkstag verwendet.

Maximilian Funke-Kaiser, Landesvorsitzender der Jungen Liberalen Bayern und Spitzenkandidat zur Bundestagswahl, betonte in seiner Rede, wie wichtig eine starke liberale Partei im Deutschen Bundestag gerade sei.

Jetzt, wo „durch die Corona-Krise die Grundrechte der Bürger mehr und mehr beschnitten werden, die globale Abschottung zunimmt und sich Deutschland in Richtung sozialistischer Wohlfahrtsstaat entwickelt“, brauche es eine Partei, die sich mutig und optimistisch für eine starke soziale Marktwirtschaft, individuelle Freiheit und ein Aufstiegsversprechen einsetzt. Funke-Kaiser fordert eine digitale Bildungsagenda für mehr Chancengerechtigkeit für die junge Generation, eine technologiefreundliche Wirtschaftspolitik und eine vollumfassende Steuerreform für mehr finanzielle Freiräume. Der Bundestagskandidat für den hiesigen Wahlkreis, Marcus Schürdt, machte deutlich, wie wichtig ein neues, klar strukturiertes Energiegesetz ist, das nachhaltig und wirtschaftlich tragbar ist und bezahlbare Energie liefert. Er bezweifelte außerdem den Sinn der Elektromobilität mit Batterietechnik, diese sei nicht nachhaltig. Es sei viel wichtiger, so Schürdt, alternative Konzepte zu fordern und fördern.

Ein ganz wesentlicher und wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland ist die Forschung und Entwicklung. Energisch forderte Marcus Schürdt eine sofortige Nachbesserung im Schulwesen. Schulen und Schüler müssen digital ausgestattet werden. Schürdt befürchte, dass sich im Zuge der zweiten Coronawelle das Schuldebakel wiederholt. (pm)

