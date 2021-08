Wetter-Check im Kreis Dillingen: Wie warm oder kalt ist bei Ihnen?

In Bissingen scheint die Sonne, in Lauingen herrscht dichter Nebel: Am Mittwoch,1. September, 7.30 Uhr, wollen wir es wissen. Dafür brauchen wir Hilfe.

Dieses Wetter. Wir müssen darüber reden. Und jammern. 13 Grad, strömender Regen, Sonne fehl am Platz – im August? Aber gilt das wirklich für alle Orte im Landkreis Dillingen? Sicher können wir sagen, dass dieser Sommer – egal, ob in Baumgarten oder in Stillnau – mehr als zu wünschen übrig lässt. Dennoch, und das ist in unserer Region keine Seltenheit, ist es nicht ungewöhnlich, dass an einem Tag, zur exakt derselben Uhrzeit, das Wetter von Ort zu Ort anders ist. Zumindest die Temperaturen.

Dort Sonne, hier Regen

So kann es durchaus sein, dass am frühen Morgen im Kesseltal bereits die Sonne scheint und auf der anderen Seite der Donau, etwa im Aschberg, dichte Nebelfelder die gute Laune am Morgen trüben – inklusive Temperaturschwankungen. Und während es in Gundelfingen nur etwas tröpfelt, sind die Menschen in Wertingen und Umgebung mit heftigen Unwettern beschäftigt.

Aber ist das wirklich teils so unterschiedlich? Oder nehmen wir es nur so wahr? Wir machen den Test und brauchen dazu Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und Leser. Wir machen am Mittwoch, 1. September, 7.30 Uhr, den ultimativen Check. Und so geht es: Um Punkt 7.30 Uhr vor die Tür, Temperatur per Handy-App oder klassischem Anzeiger messen, Foto machen und uns schicken.

Eine E-Mail mit Standort und Foto

Umso mehr Orte, desto mehr Vergleich. Ihre Messungen und Fotos schicken Sie uns an redaktion@donau-zeitung.de. Wir sind gespannt, wie warm oder kalt es am Mittwoch, 1. September, 7.30 Uhr, bei Ihnen vor der Haus- oder Wohnungstür ist. Machen Sie mit!

