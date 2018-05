vor 54 Min.

Von Vivaldi bis zu den Beatles

Hörer feiern die Vorträge der Schüler der Städtischen Musikschule Dillingen

Schüler der Städtischen Musikschule Dillingen konnten in diesen Tagen zeigen, was sie im vergangenen Jahr an ihren Instrumenten gelernt hatten. Im Festsaal im Schloss wurde in allen Klassen von der Blockflöte bis zum Eufonium in Solo, Duo und Ensemblebeiträgen Musik von Barock bis Pop zum Besten gegeben.

Einen kurzen Ausblick auf das Kindermusical „Freude“ von Kurt Gäble gaben die Singmäuse. Dieses Musical wird am 24. Juni im Stadtsaal zur Aufführung gebracht, wobei die Singmäuse in Kooperation mit anderen Kinderchören und der Stadtkapelle eine Inszenierung auf die Bühne bringen werden.

Als Preisträgerin von „Jugend musiziert“ spielte Michalina Cackowska eines ihrer Wettbewerbsstücke, gefolgt von einer mitreißenden vierhändigen Version des „Entertainers“, gespielt von Nikita Baliet, stilsicher im Anzug mit Fliege, und seiner Lehrerin Irina Kopf. Auch das Saxofon-Ensemble gab einen Titel der Beatles zum Besten. Außerordentlich erfreulich war, dass die Barockbläser sich mit zwei Titeln am Programm beteiligten und so mit dem Blechbläser-Quartett der Musikschule unter Leitung von Kathrin Egger auch wieder mehr Vielfalt im bläserischen Bereich das Konzert bereicherte.

Nach einer Pause, in der die Gäste sich am Kuchenbüfett stärken konnten, kamen unter anderem die Blockflöten zum Zug und begeisterten mit Allegro von Antonio Vivaldi und einer „Alpine Suite“ von Benjamin Britten. Im Wechsel mit Julia Kohlmann, die mit schauspielerischen Elementen und überzeugender Bühnenpräsenz aus der Operette „Paganini“ von Franz Lehár die Arie „Gern hab ich die Frau’n geküsst“ sang, spielten und sangen ein Klarinetten-Quartett sowie Daniana Springer-Peixoto, die in gewohnter Manier eine Eigenkomposition zum Besten gab. Als letzte Nummer des Konzertes spielte ein Ensemble aus Geigen und Gitarre das Stück „Schottisch“ von Uwe Rachhut.

Besonderes Highlight war jedoch die gemeinsame Zugabe aller Beteiligten, die mit einem instrumental-vokalen Stück das Konzert beendeten und diese, bedingt durch die begeisterten Rufe aus dem Publikum, zweimal zu Gehör bringen durften. Für das kommende Schuljahr können sich musikalisch interessierte Schüler bis Ende September bei der Städtischen Musikschule anmelden. Infos gibt es auf der Homepage der Stadt Dillingen (www.dillingen-donau.de/musikschule). (pm)