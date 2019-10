Von Walt Disney bis James Bond

Plus Der Kammerchor Calypso lässt große Momente der Filmgeschichte wieder aufleben. Auch Frack und Zylinder kommen zum Einsatz.

„Mit Musik geht alles besser“ – die erste Zugabe beim Herbstkonzert des Kammerchors Calypso am vergangenen Wochenende passte perfekt zum Abend. Die 35 Sängerinnen und Sänger präsentierten ihr Programm unter dem Motto „Streifzug durch die Filmmusik“ am Samstagabend im Festsaal von Schloss Dillingen und demonstrierten eindrücklich, wie prägend und bleibend der Soundtrack so manchen Filmes ist, auch wenn dieser längst vergessen ist - die Musik macht den Film.

Die Herausforderungen mit Bravour gemeistert

Sie waren alle dabei, die großen Momente der Leinwandgeschichte aus den vergangenen rund hundert Jahren: „Dirty Dancing“ und „Pretty Woman“, „Titanic“, „Das Dschungelbuch“, „der König der Löwen“, „Frühstück bei Tiffany“, die Soundtracks zu den James Bond-Filmen und „Bohemian Rhapsody“. Angesichts des großen Erfolgs mit der Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach im letzten Jahr, stellte Chorleiterin Marianne Rieder die Laienmusiker durchaus vor eine Herausforderung mit diesem Schwenk von der ernsten, geistlichen Musik zum beschwingt-unterhaltenden Filmgenre. Die Sängerinnen und Sänger von „Calypso“ meisterten die Herausforderung jedoch mit Bravour und bewiesen, wie breit gefächert ihre Möglichkeiten und ihr stimmliches Repertoire sind.

Mit sichtbar viel Freude und Leidenschaft, aber auch mit zeitintensiver Probenarbeit gelang ihnen ein buntes Potpourri aus kineastischen Highlights oder „Musik aus Filmen, die uns im Herzen bewegt haben - mal traurig, mal lustig.“, wie die Vorsitzende des Calypso e.V., Gaby Hofstätter, in ihren Begrüßungsworten so treffend ankündigte. Durchs Programm des Abends führten mit unterhaltsamen Hintergrundinformationen Brigitte Koch-Peinlich und Volker Peinlich.

Stimmkräftiges Ensemble für alle Gefühlslagen

Zum Genre passend sorgte das stimmkräftige Ensemble für alle Gefühlslagen: Gänsehaut pur erzeugte Vanessa Horn mit ihrer Interpretation von „Gabriellas Song“ aus dem schwedischen Film „Wie im Himmel“.

Mit klarster Stimme und steigernder Dramatik gab sie diesem gefühlvollen Lied eine atemberaubende Wirkung. Für Spannungsmomente sorgte ein James Bond-Medley, für Herzschmerz – wie schon damals – „My Heart will go on“ aus „Titanic“. Vor allem jedoch ließ der Chor sein Publikum in schönen Erinnerungen schwelgen. Und plötzlich war das Jahr 1987 wieder ganz nah, als Patrick Swayze am Ende des Films „Dirty Dancing“ leidenschaftlich proklamierte: „Ich tanze immer den letzten Tanz der Saison“. Sabine Graf und Jürgen Anhart - alias Jennifer Warnes und Bill Medley - gaben das Intro, Tanzpaar Sabrina und Andreas Worzischek tanzte den legendären Mambo und der Chor sang wunderschön pathetisch „I’ve had the time of my life“.

Ebenfalls richtig klasse: Der „Entertainer“ – der Chor gab das eher als reines Instrumental-Rag bekannte Stück in der Version des Filmsongs aus dem Streifen „The Clou“ mit viel Esprit und die schnelle Textabfolge perfekt auf den Ton platziert zum Besten.

Im zweiten Teil des Konzerts traten besonders die Herren des Chors in den Vordergrund. Stilecht mit Frack und Zylinder mimten sie die „Calypso Harmonists“ in Anlehnung an die unvergessenen „Comedian Harmonists“ und begeisterten das Publikum mit Evergreens wie „Liebling, mein Herz lässt Dich grüßen“ oder „Ein Freund, ein guter Freund“. Die Tenöre und Bässe spielten ihre Rolle mit ausdrucksstarker Mimik und Gestik und boten eine ebenso humorvolle wie professionelle Performance.

Marianne Rieder hat den "Herbstzeitlose"-Preis erhalten

Chorleiterin Marianne Rieder, gerade erst ausgezeichnet mit dem „Herbstzeitlose“-Preis des Landkreises Dillingen – sorgte mit der Choreografie des Abends für perfektes Entertainment. Es passte alles – Kostüme, Dekoration, Technik, vor allem aber: die Musik, und da überzeugte nicht nur der Chor. In perfektem Übergang übernahm Profi-Pianist Sebastian Bartmann zwischen den Gesangsteilen das Ruder und spielte eigene Improvisationen zu verschiedenen Filmmusik-Motiven, etwa „Pretty Woman“ oder „Hello Dolly“. Gemeinsam mit Jakob Schmid an E-Gitarre und Kontrabass sowie Schlagzeuger Marcus Koch unterstützte Bartmann den Chor als Combo - je nach Song mal groovig-jazzig, mal fröhlich-beschwingt.

Die besondere Schwierigkeit bei der Aufführung von Soundtracks liegt für Chöre sicher darin, dass jeder im Publikum die Lieder bestens kennt und die Darbietung am Original misst. Umso beeindruckender, was der Kammerchor Calypso am Wochenende live, ganz ohne Technik und Nachbearbeitung, abgeliefert hat.

