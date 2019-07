vor 2 Min.

Von der Braumadl-Bierprobe bis zum Schimmelturm

Jung und Alt feiern gemeinsam: Zum Abschiedsfest warfen sich die Old Tablers und die Gäste aus Indien in landestypische Trachten.

Der Old Tablers Club 154 Dillingen-Lauingen vermittelt jungen Gästen aus Indien die bayerische Kultur.

„Ich wusste gar nicht, dass Erdbeeren so süß sein können“, sagt Shivani Alivelumanga Parupudi aus Indien in perfektem Englisch, während sie mit weit geöffneten Augen und einem Lächeln im Gesicht zu einer weiteren Erdbeere greift, die an diesem Nachmittag nicht ihre letzte bleiben wird. Das ist nur eine von vielen Entdeckungen und Überraschungen, die die junge Inderin zusammen mit ihren elf Reisegefährten bei ihrem Besuch des Old Tablers Club 154 Dillingen-Lauingen gemacht hat – einer Reise im Rahmen des YAP-Austauschprogramms, die in Brüssel begann und die Reisegruppe im Alter von 18 bis 25 Jahren auch ins bayerische Schwabenland gebracht hat.

FC Bayern, BMW, Weißwurst und Hofbräuhaus

„Ziel dieser Reise ist es, den jungen Menschen einen Eindruck von unserer Lebensweise zu vermitteln. Deswegen zeigen wir ihnen viele Sehenswürdigkeiten und Kultur“, sagt Ottmar Klarmann, Past-Präsident der Old Tablers 154 Dillingen-Lauingen, der den dreitägigen Aufenthalt in Bayern organisiert hat. Bayerische „Kultur“, die bis nach Indien strahlt, ist der Fußballclub FC Bayern München – zumindest für die indischen Jungs. Deren Augen klebten am folgenden Tag auf dem Weg nach München förmlich an dessen Stadion – der Allianz Arena. Danach führte Paco Meyer-Döhner vom Old Tablers 19 München die deutsch-indische Reisegruppe durch den Olympiapark, zur BMW World und durch die Innenstadt – unter anderem zum Hofbräuhaus.

Traumhafter Ausblick: (von links) Hargun Singh Chugh, Shivani Alivelumanga Parupudi und Vidisha Niketan Sanghvi genießen den Sonnenuntergang vom Schimmelturm aus. Bild: Ines Kapschak

Lauinger Braumadl-Bier probiert

Dort kommt es zu einem besonderen Erlebnis für Hargun Singh Chugh. Er häutete seine erste Weißwurst. Zurück in Lauingen, zeigte Alfred Kapschak seine Heimatstadt, erzählte Wissenswertes und führte die Reisegruppe zur Spitze des Schimmelturms, bevor Braumeister Benedikt Deniffel im „Braumadl“ eine Bierprobe kredenzte und den Indern in seiner Hausbrauerei Geschichte und Geschmack des bayrischen Biers am Beispiel eigener Sorten erklärte.

Nach dem Besuch von Schloss Neuschwanstein folgte am Abend ein weiterer Höhepunkt: Das Abschlussfest, das von den Old-Tablers-Mitgliedern ausgerichtet wurde. Gastgeber und Mitglieder des Old Tablers 154 kamen in bayerischer Tracht, die Gäste in indischen Saris. Die Gastgeber tanzten den Zillertaler Hochzeitsmarsch, die Inder revanchierten sich mit einem indischen Volkstanz. Dazwischen Diskussionen, gutes Essen und viel Gelächter. „Es war eine sehr dynamische, lebensfrohe und vielseitig interessierte Gruppe“, sagt Klarmann. „Und auch wir konnten viel über deren Lebensweise erfahren.“

Nach einer Werksführung bei der BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen, einem der weltweit größten Geschirrspülerwerke, hieß es schließlich, Abschied zu nehmen. In kurzer Zeit waren laut Pressemitteilung Freundschaften entstanden, die lange anhalten werden. (pm)

