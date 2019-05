21.05.2019

Von der Kindheit in Kiefersfelden

DGB und ALG III fordern in Dillingen auf, wählen zu gehen

„Europa und die EU sind alternativlos“, darüber waren sich die Besucher der Veranstaltung „Europa – was bringt’s“ von ALG III und DGB Dillingen einig. Daher forderten Antonie Schiefnetter (DGB) und Tomas Hoffmann (ALG III) auch dazu auf, zur Europawahl zu gehen und Parteien die Stimme zu geben, die sich für ein starkes, soziales und demokratisches Europa einsetzten. In seinem thematischen Einstieg betonte Ludwig Maier (DGB Bayern) laut Pressemitteilung, dass gerade in Bezug auf Arbeitszeitregelungen, Arbeitsrecht, Arbeitnehmerfreizügigkeit oder Gleichstellung viele für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hilfreiche Impulse von Europa ausgingen, die auch Eingang in die Rechtsprechung der einzelnen Staaten fanden. „Deutschland“, so Maier, „ist nicht der Zahlmeister Europas, im Gegenteil, es profitiert als Exportweltmeister in ganz erheblichem Maße von Europa und seinem Binnenmarkt.“ Von Kindheitserinnerungen berichtete der zweite Impulsgeber, Siggi Ecker (ehemals Vertreter der KAB in Brüssel), der in Kiefersfelden an der deutsch-österreichischen Grenze aufgewachsen ist und dort ein Europa mit Staatsgrenzen hautnah miterlebte. „Europa ohne Warteschlangen an Grenzübergängen und ohne den lästigen Umtausch von Währungen vereinfacht unser Leben enorm. Europa ist ein großes Friedensprojekt und muss dies auch in Zukunft bleiben“, betonte Ecker. Nationale Egoismen und dumpfe Parolen dürften dieses Europa nicht kaputtmachen.

Beide Referenten waren sich in ihrer Forderung nach Reformen in der EU einig, die diese wie die einzelnen Mitgliedsstaaten sozialer gestalteten. Ein europäischer Mindestlohn und die Harmonisierung sozialer Standards seien Hauptforderungen der Gewerkschaften und der Kirchen. „Menschen müssen finanziell nicht nur genug zum Essen und Wohnen haben, sondern sie müssen wieder in die Lage versetzt werden, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.“ Das verhindere aber die Hartzgesetzgebung heute in Deutschland, kritisierte Ecker.

Ein sozialeres Miteinander forderte auch Thomas Hoffmann (ALG III) für die Europäische Union, aber auch in deren Mitgliedsstaaten. „Der Mensch muss Mittelpunkt des politischen Handelns in Europa sein.“ Abschließend stellte Antonie Schiefnetter noch unter dem Motto „Was geht Europa eigentlich mich an?“ einige Projekte vor, die im Landkreis Dillingen über europäische Fördermittel finanziert wurden oder werden und damit direkten Einfluss auf das Leben vor Ort haben. Etwa das Renaturierungsprojekt im Dattenhausener Ried, die Donautal-Panoramawege oder der Premiumwanderweg Donauwald. (pm)

