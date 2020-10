01.10.2020

Von einer Pilgerreise von Dillingen nach Wemding und der Reise des Lebens

Alfred Hirsch, Gemeindereferent Pfarreiengemeinschaft Dillingen, erklärt, was der Film "Besser geht's nicht" mit Pilgern und Erntedank zu tun hat.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Besser geht’s nicht“, heißt ein Filmklassiker. Der Filmtitel ist treffend für eine Pilgergruppe, die kürzlich im Donau-Ries aus dem Wald auftauchte. Es waren keine in der Nähe wohnenden Hohenaltheimer, sondern Donaualtheimer.

Ihr Startschuss war im Dillinger Altheim, mit dem Ziel: Wemding. Einen Tag in der Natur, das fordert dieser Pilgerweg. Es ist mit das Beste, um ein großes Fest dankbar mitfeiern zu können: das Erntedankfest. Wer sein Leben nicht als einen biologischen Unfall im Kosmos sieht, sondern erkennt, dass sein Leben aus der Quelle seines Schöpfers fließt, wird von Natur aus seinem Schöpfer dankbar sein.

Wir brauchen nicht Alexa, sondern einen treuen Pilgerweg im Alltag

Nicht nur an Erntedank. Aber wie kann ich wahrnehmen, dass es einen Schöpfer gibt, der mit unendlicher Freude auf meinen Dank hofft? Digitalassistentin Alexa mit ihrem Lexikonwissen wird diese Frage niemals beantworten können. Es ist die falsche Software. Blicken wir zurück auf die Dillinger Altheimer. Ihr Pilgern bringt uns auf die Fährte. Es braucht etwas Entscheidendes: Wir brauchen einen treuen Pilgerweg im Alltag, sonst ändert sich nichts. Salopper gesagt: Möchte ich dahinterkommen, ob es einen Schöpfer gibt, muss ich meinen Hintern bewegen.

Zumeist haben wir beim Pilgern die Natur im Blick. Unzählige Menschen berichten, dass sie in der Natur Gott entdeckten. Jesus selbst nimmt Zeichen aus der Natur, weil er weiß: Die Natur hilft, uns auf den einzigen Pilgerweg zu bringen, der Gott entdecken lässt: „Es ist der Pilgerweg in den Augenblick“. Nur im Augenblick ist Gott wahrnehmbar. Dies hallt durch das ganze Evangelium. Daher ist jede Übung, die in den Augenblick führt, ein spiritueller Pilgerweg und gut. Das kann in der Natur, in einer Kirchenbank, ebenso zu Hause auf einem Stuhl, im Bett oder auf einem Meditationshocker sein.

Das Leben ist nicht wie eine Sanduhr

Jesus ging es darum, uns das Sehen beizubringen. Richtig sehen heißt für ihn – und das ist der Code zum Schöpfer: präsent sein. Eine Erneuerung der Kirchen gibt es nur, wenn sich bei den Kirchenmitgliedern das Bewusstsein durchsetzt, dass es darauf ankommt, regelmäßig in den Augenblick hineinzupilgern.

Bin ich im Augenblick, kann Gott wirken. Es dämmert auf, dass mein Leben eine Pilgerreise zum Schöpfer ist. Und nicht wie eine Sanduhr, die irgendwann abläuft mit dem Motto „Ich habe fertig.“ Derzeitige Krisen zeigen, wie wir aufeinander angewiesen und vernetzt sind.

Gehen wir einen Pilgerweg, sehen wir klarer unsere Einheit mit Gott, Mitmensch und Natur. Dieser Blick macht die Rettung unseres Planeten zum persönlichen Anliegen. Kirchen und Natur sitzen im selben Boot, wenn es um ihre Zukunft geht. Sie brauchen dringend mehr Menschen mit einem dankbaren Pilgerblick. Daher gilt für die Zukunft: „Der Christ der Zukunft wird ein Pilger sein“, oder er wird nirgendwo mehr sein.

Ihr Alfred Hirsch, Gemeindereferent der Pfarreiengemeinschaft Dillingen

