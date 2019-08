17:00 Uhr

Von wegen Müll: Ein Hoch auf die Klorolle!

Was kann man damit alles basteln? Zeigen Sie es uns! Wir sammeln Leserfotos rund um die tolle Rolle.

Natürlich gibt es ihn, den Tag des Toilettenpapiers. Ende August ist es wieder so weit. Wir wollen aber an dieser Stelle keine Diskussion über zwei-, drei- oder vierlagig anfangen. Nein. Uns ist eingefallen, was man aus Klopapierrollen alles basteln kann. Mitunter sind sie bei Kindern beliebter als Lego- oder Duplosteine. Der Fantasie sind mit den Kartonrollen keine Grenzen gesetzt. Manche Großeltern horten sie für die Kinder, manche Eltern werfen sie ganz schnell weg, weil für weitere Kunstwerke aus Pappe kein Platz mehr da ist. Fakt ist: Die Rollen haben wir alle.

Schicken Sie uns Ihre Bastelarbeiten

Und nun kommen Sie ins Spiel. Was haben Sie oder Ihre Kinder und Enkel schon aus den kurzen Kartonrollen gebastelt? Wir suchen Fotos davon – am liebsten mit den Künstlern drauf. Es dürfen auch ganz, ganz alte Bilder sein.

Vielleicht haben Sie aber erst einen Papierrollenprojekttag vor sich? Schließlich sind Ferien und das Wetter nicht immer freibadtauglich. Also ran an die Rolle und los geht es! Wir sind schon sehr gespannt, welche Fotos uns erreichen. Die Bilder schicken Sie bitte per Mail an foto@donau-zeitung.de oder per Post an Donau-Zeitung, Redaktion, Große Allee 47, 89407 Dillingen/Donau. Denken Sie unbedingt daran, Ihre Adresse und Telefonnummer mit anzugeben. Bei digitalen Fotos bitte auf eine Auflösung von mindestens 500 KB im JPG-Format achten. Auch Handyfotos gehen, wenn sie nicht zu dunkel und zu klein sind.

Wichtig ist die Beschriftung von Mails oder Briefen

Bitte schreiben Sie dazu, wer und was auf dem Bild zu sehen sind. Einsendeschluss ist Donnerstag, 22. August. Damit wir die Fotos pünktlich zum Tag des Toilettenpapiers Ende August veröffentlichen können. (corh)

Das könnte Sie auch interessieren:

Schraubglas mit Loch im Deckel schützt vor Wespe im Getränk

Wie man den Haken im Bad richtig anklebt

Bei verstopften Abflüssen nicht zum Rohrreiniger greifen

Plastikfreie Zahnpasta selbst machen

Themen Folgen