15.05.2019

Von wegen nur Bienen: Auch die Bachforelle ist bedroht

Auch die Bachforelle ist bedroht. Die Situation der Fischbestände in den Flüssen in Bayern, die in den vergangenen Jahren vielerorts zurückgegangen sind, soll sich auch durch gesetzlich vorgeschriebene Gewässerrandstreifen verbessern.

Präsident Hans-Joachim Weirather zeigt sich beim Schwäbischen Fischereitag in Dillingen erleichtert, dass Hilfen für die Tiere nun auch in Bayern gesetzlich vorgeschrieben werden.

Den Erfolg und die Auswirkungen des Volksbegehrens zur Artenvielfalt hat Präsident Hans-Joachim Weirather beim schwäbischen Fischereitag im Dillinger Stadtsaal in dem Mittelpunkt seines Vortrages gestellt. Die Fischereiverbände aus Schwaben und der Oberpfalz seien, wie der Unterallgäuer Landrat sagte, leider die einzigen gewesen, die diese Initiative unterstützt hätten. Umso größer sei die Freude, dass nun endlich auch in Bayern Gewässerrandstreifen gesetzlich vorgeschrieben werden. „Wäre das Volksbegehren gescheitert, gäbe es keine Gewässerrandstreifen und keine Runden Tische, an denen weitergehende Forderungen verhandelt wurden“, erläuterte Weirather. Die Pufferzonen könnten dafür sorgen, dass Dünger und Gülle nicht mehr bis an die Gewässer hin ausgebracht werden. Fischer erhoffen sich dadurch eine Erholung der vielerorts bedrohten Bestände.

Schwäbischer Fischereitag in Dillingen war gut besucht

Der schwäbische Fischereitag im Dillinger Stadtsaal war sehr gut besucht. Dies zeige das Interesse an der Arbeit des Fischereiverbands Schwaben. „Der Schutz der Artenvielfalt unter Wasser ist das Thema, für das die Fischereiverbände kämpfen“, betonte Präsident Weirather. Er freute sich über viele hochrangige Vertreter aus Politik und Behörden und folgte in seiner Präsentation dem Lauf der Iller südlich von Kempten bis zur Mündung in die Donau und weiter bis zum Tagungsort in Dillingen. Weirather zeigte anhand von verschiedenen Projekten, Maßnahmen und Planungen positive und negative Entwicklungen für die heimische Fischfauna auf.

Die schwäbische Donau stand im Mittelpunkt der Referate des neuen Amtschefs beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Dr.-Ing. Andreas Rimböck, und von Ralf Klocke von der LEW-Wasserkraft. Hochinteressant war laut Pressemitteilung auch der Vortrag von Daniela Arndt zum Thema Bachforellensterben. Es wird ein enormer wissenschaftlicher Aufwand betrieben, um diesem Phänomen auf die Spur zu kommen.

"Goldene Forelle" für Günter Stiefvater

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden Hubert Greck, der Vorsitzende des Fischereivereins Dillingen, dessen Mitglieder den Fischereitag im Stadtsaal ausgerichtet hatten, und Kreisobmann Fritz Mattauch für ihre Verdienste geehrt. Eine besondere Auszeichnung erhielt Günter Stiefvater mit der „Goldenen Forelle“ des Landesfischereiverbands.

Ein weiteres Thema war die Beitragserhöhung des Landesfischereiverbandes Bayern. Angesichts der deutlichen Erhöhung innerhalb weniger Jahre mahnte Weirather einen verantwortungsvollen Umgang mit den Mitgliedsbeiträgen an und äußerte deutliche Erwartungen an eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Landesverband und dem Fischereiverband Schwaben. (pm/bv)

Lesen Sie dazu auch: Die Haarnixe in Höchstädt bleibt Gesprächsstoff

Wollen diese Diebe etwa Forellen züchten?

Fische gestohlen, Fagott verschwunden, Mann betrogen

Themen Folgen