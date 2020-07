vor 21 Min.

Vor Polizei geflüchtet und Unfall gebaut

Mann aus dem Landkreis Dillingen wird verurteilt

Er ist ohne Führerschein Auto gefahren, hat nach Polizisten getreten und ist mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet. Dafür hat das Dillinger Amtsgericht nun einen heute 20-Jährigen aus dem Kreis Dillingen verurteilt.

In der Verhandlung kamen nach Angaben des Gerichts mehrere Vorfälle zur Sprache. Zwischen Weihnachten und Silvester 2018 kontrollierte die Polizei den Mann auf einem Parkplatz in Krumbach, weil an seinem Auto zwei verschiedene Kennzeichen angebracht waren. Der 20-Jährige wehrte sich gegen die Kontrolle und wollte verhindern, dass Polizisten seinen Wagen durchsuchen.

Als ihn die Beamten in einen Streifenwagen brachten, wehrte sich der Mann weiter und trat unter anderem nach dem Schienbein eines Polizisten, das er jedoch nicht traf. Im Wagen des 20-Jährigen fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe.

Nur wenige Tage später war der Mann wieder mit seinem Auto unterwegs und landete erneut in einer Polizeikontrolle, diesmal im Bereich Großkötz (Kreis Günzburg). Erneut wollte er sich einer Kontrolle entziehen und flüchtete mit seinem Wagen. Wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor er in Großkötz die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Gartenzaun. Der Schaden betrug rund 1000 Euro. Der Fahrer flüchtete zu Fuß, konnte jedoch ermittelt werden. Wie sich herausstellte, besaß er keinen Führerschein.

Das Dillinger Amtsgericht verurteilte den 20-Jährigen nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Jugendstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig. (ands)

